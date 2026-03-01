FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOMNETARI U VELJAČI /

Plenković na kauču prati rukometaše, a kad je Dabro zapjevao, inspiracije nije manjkalo

Plenković na kauču prati rukometaše, a kad je Dabro zapjevao, inspiracije nije manjkalo
Foto: Siniša Mareković
1 /29
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veljača je počela s (ne)dočekom rukometaša, a nastavila se s Cro Demoskop i zanimljivim rezultatima među rejtinzima stranaka. 

Naš Siniša Mareković odlično je na to sve pronašao način kako da vas nasmije, a kad je Josip Dabro zapjevao, inspiracije nije manjkalo. Više - manje sve se odvijalo oko njega, a u velikoj galeriji pogledajte kako ste se smijali uz komnetar

Kako biste ekskluzivno svaki dan prije svih drugih mogli dobiti Komnetar, prijavite se na newsletter net.hr-a koji je potpuno besplatan. 

Svakog prvog u mjesecu pogledajte veliku galeriju za prethodni mjesec. 

1.3.2026.
7:24
Siniša Mareković
Siniša Mareković
KomnetarSiniša MarekovićJosip DabroVeljaca
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx