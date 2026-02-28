Eksplozije odjekuju gradom, ali građani ne ostaju u domovima: Evo što su odlučili radit

U Teheranu su danas održani prosvjedi protiv američkih i izraelskih napada, a tisuće Iranaca izašle su na ulice izražavajući potporu vlastima i osudu, kako navode, "agresije izvana".

Istodobno, iz Sjedinjenih Američkih Država stiže snažna politička poruka. Američka vladina agencija za globalne medije objavila je da u Iran prenosi poruku predsjednika Donalda Trumpa u kojoj on poziva iranski narod da svrgne svoju vladu. Poruka se, kako tvrde, emitira putem proširenog programa servisa Voice of America (VOA) na farsiju, uključujući i satelitske kanale.

"Servis VOA na farsiju značajno se proširio posljednjih mjeseci i izravno prenosi poruku predsjednika Trumpa hrabrom iranskom narodu putem svih dostupnih platformi, uključujući satelit", poručili su iz agencije, ističući kako je cilj zaobići restrikcije koje nameće iranski režim. Na čelu krovne agencije koja nadzire Glas Amerike trenutno je Kari Lake, bivša televizijska voditeljica i republikanska političarka koja se posljednjih godina kandidirala za više dužnosti u Arizoni.

Podsjetimo, iranske vlasti često ograničavaju ili potpuno prekidaju pristup internetu i mobilnim mrežama tijekom nemira i prosvjeda kako bi spriječile organizaciju i širenje informacija. Upravo zato satelitsko emitiranje i alternativne komunikacijske tehnologije postaju ključan alat u pokušaju dopiranja do građana.

Tijekom nedavnih prosvjeda, Sjedinjene Države pokušale su proširiti i upotrebu satelitskih terminala sustava Starlink kako bi se zaobišle blokade.

Ipak, unatoč naporima Washingtona, ostaje otvoreno pitanje koliko će Trumpovi pozivi na promjenu režima doista doprijeti do iranske javnosti. U noćnoj video poruci predsjednik je poručio Irancima da "preuzmu svoju vladu" nakon završetka američke vojne operacije, a sigurnosne snage režima pozvao je na predaju. Situacija se tako, osim na terenu, sve snažnije seli i u informacijski prostor.