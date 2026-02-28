Atraktivna Sydney ukrala show u Lisabonu: Nakon utakmice potezima zapalila tribine

Večer u Lisabonu trebala je pripasti domaćoj momčadi, no na kraju je dio pozornosti otišao, filmskoj zvijezdi. Američka glumica Sydney Sweeney pojavila se na stadionu Estádio José Alvalade i iznenadila navijače ne samo dolaskom, nego i – nogometnim potezima.

U pobjedi Sportinga nad Estoril Praiom (3:0), domaćin je rutinski odradio posao, a strijelci su potvrdili dobru formu lisabonskog kluba u završnici sezone. Ipak, ono što je uslijedilo nakon posljednjeg sučevog zvižduka postalo je glavna tema večeri.

Sweeney, poznata po zapaženim ulogama u serijama Euforija i Bijeli lotos, utakmicu je pratila iz VIP lože, a potom se spustila na travnjak. U društvu britanskih glumaca Leo Woodall i Matthew Goode primila je personalizirani dres Sportinga i pozirala s klupskom maskotom.

No pravi trenutak iznenađenja tek je slijedio.

Na nagovor okupljenih, zatražila je loptu i pokazala da se ne snalazi samo pred kamerama. Sigurnim vođenjem, nekoliko brzih poteza i samouvjerenim udarcem s bijele točke izmamila je pljesak s tribina.

Sydney Sweeney playing football in Portugal. 🌟🤯pic.twitter.com/IGXNBFuIXz — Viralitity (@Viralitity) February 28, 2026

Snimke njezina driblinga ubrzo su preplavile društvene mreže, a navijači su u šali komentirali da bi se bez problema snašla i u profesionalnim vodama. Neki su čak spomenuli i klupsku legendu Cristiano Ronaldo, koji je upravo u Sportingu započeo svoj veliki uspon.

Dolazak u Portugal nije bio slučajan. Glumica u Lisabonu snima filmsku adaptaciju romana Edith Wharton, The Custom of the Country, u kojoj tumači glavnu ulogu, ali sudjeluje i kao producentica. Slobodan trenutak između snimanja iskoristila je za posjet jednom od najpoznatijih portugalskih stadiona.

Sporting je ovom pobjedom zadržao drugo mjesto na ljestvici sa 61 bodom, dok vodeći Porto drži četiri boda prednosti nakon slavlja nad FC Aroucom.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia o Siguru: 'S*anja se događaju, nije nikoga ubio'