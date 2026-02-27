FREEMAIL
NIKAD ZONOSNIJA /

Ovo nije za muškarce slabog srca: Je li Sydney Sweeney pretjerala s posljednjom objavom?

Foto: Sydney Sweeney/Instagram/Ferrari/Profimedia
Američka glumica Sydney Sweeney (28) nedavno je lansirala novu kolekciju donjeg rublja pod nazivom Comfy u sklopu svog brenda SYRN.
1 /16
Američka glumica Sydney Sweeney (28), poznata po ulogama u hit serijama poput Euphoria i The White Lotus, nedavno je predstavila novu kolekciju donjeg rublja svog brenda SYRN pod nazivom Comfy. Kolekcija naglašava udobnost, ženstvenost i samopouzdanje te je dostupna u širokom rasponu veličina, od 30B do 42DDD. Sweeney u kampanji pozira u modernim i privlačnim modelima koji spajaju udobnost i zavodljiv izgled, pokazujući kako njen brend SYRN želi osnažiti žene svih tijela i osobnosti.

27.2.2026.
12:26
Hot.hr
Sydney Sweeney/Instagram/Ferrari/Profimedia
Sydney SweeneyDonji Ves
