Luksuz, ženstvenost i glamur: Pogledajte tko je sve stigao na ovogodišnji Tjedan mode u Milanu

Milan Fashion Week i ove je godine pretvorio talijansku modnu prijestolnicu u epicentar glamura, estetike i ženstvenosti. Revije za sezonu jesen/zima 2026./2027. okupile su najveća imena modne industrije, ali i niz svjetskih zvijezda koje su iz prvih redova pratile nove kolekcije.

Posebnu pažnju izazvala je revija kuće Prada, koja je ove sezone naglasak stavila na slojevitost i propitivanje suvremenog identiteta. Kreativni dvojac Miuccia Prada i Raf Simons kroz kolekciju je otvorio teme društvene nejednakosti i utjecaja umjetne inteligencije na kreativne procese, spajajući intelektualni koncept s nosivim komadima. Na pistu se vratila i Bella Hadid, koja je nosila nekoliko upečatljivih izdanja i time obilježila jedan od najupečatljivijih trenutaka tjedna.

U prvim redovima nije nedostajalo svjetski poznatih lica. Kendall Jenner privukla je pozornost na reviji kuće Emporio Armani. Veliku pozornost izazvala je i kuća Fendi, dok su svoje kolekcije predstavili i modni divovi poput Gucci, Max Mara, Marni i Bottega Veneta. Među uzvanicima su se našle i Jessica Alba, Uma Thurman, Monica Bellucci, Dakota Fanning, Iris Law,... Dominirali su klasični krojevi reinterpretirani kroz suvremenu prizmu, naglašena funkcionalnost, sofisticirani kaputi i igra tekstura, uz vidljivo miješanje sportskih i luksuznih elemenata.

Ovogodišnji Tjedan mode u Milanu pokazao je kako moda više nije samo estetika, već i komentar vremena u kojem živimo. Spoj tradicije i inovacije, glamura i društvene svijesti, potvrdio je da Milano ostaje jedno od ključnih mjesta na globalnoj modnoj karti – ondje gdje se trendovi ne samo prate, nego i stvaraju.