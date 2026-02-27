Ovako se Zagrepčani zabavljaju uz rock glazbu: Pogledajte atmosferu koju je napravio Miles Kane

Britanski glazbenik Miles Kane, jedno od prepoznatljivijih imena suvremenog indie-rocka, prvi je put nastupio pred hrvatskom publikom. U sklopu velike europske turneje, na kojoj predstavlja aktualni album Sunlight in the Shadows, u četvrtak je u zagrebačkom klubu Boogaloo održao koncert.

Večer je otvorio dublinski sastav Basht., sve zapaženije ime britansko-irske scene, čiji je žestoki gitarski zvuk bio snažna uvertira u Kaneov nastup.

Tijekom solo karijere Kane je objavio šest studijskih albuma i izgradio reputaciju autora koji vješto spaja britansku rock tradiciju s modernim produkcijskim pristupom. Njegove suradnje s izvođačima poput Lana Del Rey, Noel Gallagher i američkog dua The Black Keys dodatno su učvrstile njegovu poziciju na međunarodnoj sceni.

