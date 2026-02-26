FREEMAIL
MILJENIK ŽENA

Evo tko je fatalni glumac čije su fotografije sa zgodnim Argentincem slomile brojna srca

Evo tko je fatalni glumac čije su fotografije sa zgodnim Argentincem slomile brojna srca
Foto: Carolyn Contino/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia
Jedan od najtraženijih glumaca današnjice, Pedro Pascal, već godinama osvaja publiku karizmom, talentom i toplinom kojom zrači i izvan malih ekrana. Iako ga mnogi danas doživljavaju kao hollywoodsku zvijezdu, njegov put do vrha bio je sve samo ne lagan.
Jedan od najomiljenijih glumaca današnjice, Pedro Pascal (50), ponovno je u središtu pozornosti - ovoga puta zbog fotografija koje su pokrenule lavinu komentara o njegovu privatnom životu. Zvijezda serija The Mandalorian i The Last of Us godinama uspješno skriva detalje svoje intime, no nedavni prizori iz Los Angelesa i New Yorka probudili su znatiželju javnosti.

Glumac je viđen u opuštenoj i bliskoj šetnji s argentinskim kreativnim direktorom Rafaelom Olarrom, a fotografije na kojima se drže oko struka i zajedno provode večer brzo su obišle svjetske medije. Iako nijedan od njih nije komentirao prirodu odnosa, nagađanja su sve glasnija.

A tko je točno glumac zbog čije navodne veze s argentinskim kreativnim direktorom su slomljena brojna ženska srca te kako se mijenjao tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji. 

26.2.2026.
19:27
Hot.hr
Amy Sussman/Getty images/Profimedia
Pedro PascalGlumac
