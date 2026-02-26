Bageri krenuli s rušenjem oko Vjesnika: Na 15. katu postavili posebne podupirače

Bageri su počeli s rušenjem jednog popratnog dijela vezanog za Vjesnikov neboder. Od danas, inače, počinje teći rok od 90 dana za uklanjanje ostataka kultnog nebodera Vjesnika, koji je ozbiljno oštećen u požaru sredinom studenog zbog čega je i opasan. Metoda uklanjanja će se znati nakon sigurnosnog ispitivanja koje se provodi na armaturi i betonu.

Na petnaestom katu nebodera zbog sigurnosnih razloga postavljeno je 12 podupirača.

Da su krenuli pripremni radovi, kako bi se krenulo s uklanjanjem nebodera, potvrdio je u ponedjeljak državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić, te najavio da će se radovi odvijati u fazama.

U kompleks Vjesnika stigli su bageri i pripadnici Hrvatske vojske koji u najkraćem roku mogu izuzeti sav namještaj Hrvatskog sabora koji je tamo bio skladišten.

Više faza

Ugovorom je dogovoreno da se projekt može izgraditi u više faza, a koliko će ih biti, odlučit će izvođač.

Glavinić ističe da svaka faza projekata mora proći kontrolu. kada su u pitanju mehanička otpornost, stabilnost tla i okolne građevine u neposrednoj blizini Vjesnika.

Podsjetio je da je predmet postupka javne nabave bio zapadni aneks nebodera koji ide u uklanjanje, no vjerojatno će se raditi i o nekoliko dodatnih aneksa za koje izvođač smatra da ih je potrebno ukloniti da bi se moglo pristupiti rušenju nebodera. Sve to, rekao je, mora na kraju odobriti revident i stručni nadzor.

Glavinić je istaknuo da će metodu uklanjanja odrediti projektant. Očekuje da će se vrlo skoro dobiti projekt za prvu fazu, a onda će se razgovarati i o metodi uklanjanja.

"Da bi razgovarali o tome, moramo dobiti rezultate istraživanja koji se trenutno provode na 15. katu, a tiču se uzoraka betona i armature", istaknuo je državni tajnik.

Za uklanjanje nebodera, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisalo je ugovor s tvrtkom Eurco d.d.o, koji ima rok od tri mjeseca da završi cijeli posao.