FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OVO NISTE MOGLI VIDJETI NA TV-U /

Euforija na Rujevici, navijači luduju, a jedan zamaskirani lik s bakljom je ukrao pažnju

Euforija na Rujevici, navijači luduju, a jedan zamaskirani lik s bakljom je ukrao pažnju
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Navijači na Rujevici proživjeli su pravi 'rollercoaster' emocija u utakmici Rijeke i Omonije. Utakmica nije počela dobro za hrvatskog prvaka koji je od 13. minute bio u rezultatskom zaostatku, a sve se okrenulo u drugom poluvremenu u kojemu su Riječani zabili tri gola i prošli u osminu finala Konferencijske lige.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Rijeke plasirali su se u osminu finala Konferencijske lige pobijedivši u četvrtak pred svojim navijačima na Rujevici ciparsku Omoniju s 3-1 (0-1) u uzvratnoj utakmici doigravanja za nokaut fazu te su na kraju bili bolji s ukupnih 4-1.

Ciparska momčad je povela u 13. minuti golom Muamera Tankovića, a onda je u drugom poluvremenu uslijedio preokret. Najbolji igrač Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk je prvo u 52. minuti izjednačio preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora i već tada donio hrvatskom prvaku rezultat koji ga je vodio u osminu finala. U 67. minuti je Fruk natrčao na loptu koju je, nakon udarca Adu Adjeija, odbio gostujući vratar Uzoho, a onda ju neometan s pet metara poslao u mrežu za 2-1.

Konačnih 3-1 postavio je engleski napadač Daniel Adu Adjei u 79. minuti, kad je iskoristio neodlučnost gostujuće obrane i izlazak vratara Uzoha izvan kaznenog prostora te ga prvo zaobišao, a onda i preciznim lobom prebacio.

U našoj galerji pogledajte neke prizore iz povijesne noći na Rujevici, koja je krenula loše, a završila sjajno za Riječane.

26.2.2026.
21:35
S..
Goran Kovacic/PIXSELL
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx