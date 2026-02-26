Jedno od najvećih čuda svijeta slavi rođendan: 'Priroda je na njemu radila stoljećima'

Monumentalne stijene boje krvi, zalasci sunca koji ostavljaju bez daha, divlja rijeka, žuboreći slapovi i pogledi koji se ne zaboravljaju. Sve to nudi jedno od najvećih prirodnih čuda svijeta, smješteno u američkoj saveznoj državi Arizona. Grand Canyon 26. veljače slavi svoj 107. rođendan.

Pomalo je to paradoks, jer je ovaj jedinstveni prirodni fenomen zapravo star oko dvije milijarde godina. No prije točno 107 godina osnovan je Grand Canyon National Park, čime je ovo iznimno i traženo mjesto otvoreno za javnost. U galeriji saznajte zašto Grand Canyon toliko fascinantan fenomen.