Heidi Klum ima svoju nasljednicu: Evo kako izgleda kći jedne od najljepših žena na svijetu

ODUZIMA DAH /
Mislite da joj je itko gledao u oči? Penelope Cruz očarala - dekolteom do ruba pucanja
Mlada manekenka Leni Olumi Klum jedna je od najzanimljivijih pripadnica nove generacije modela koja sve više privlači pažnju svjetske javnosti. Kći slavne modne ikone Heidi Klum, ali i lice koje gradi vlastiti put u industriji, Leni je od ranog ulaska u modni svijet postala česta tema medija. U galeriji donosimo pregled njezina života, obitelji, karijere i trenutaka koji su obilježili njezin uspon.