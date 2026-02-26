Stanara zgrozio prizor u Zagrebu: 'Ovo izgleda kao treći svijet, a ljudi se više i ne bune'

Da Zagreb ima velikih problema s otpadom, odnosno hrpama smeća to više i nije neka novost, ali zanimljiva je jedna druga stvar u svemu tome. Plavi i žuti kontejneri za papir i plastiku na većini su mjesta oko zagrebačkih zgrada potpuno neispravni o čemu svjedoči i ova velika fotogalerija.

Na taj nam je problem ukazao jedan od predstavnika stanara u zagrebačkom naselju Dugave. On je uvjeren da poklopce kontejnera uništavaju sami kamioni Čistoće prilikom pražnjenja.

"Pratio sam nekoliko mjeseci što se događa, a onda sam na potpuno novom plavom kontejneru vidio kako je izgledao nakon što su ga radnici Čistoće ispraznili na kamionu. Poklopac mu je odmah bio utisnut na stražnju stranu i više se nije dao zatvoriti. Od onda nije u funkciji i cijelo vrijeme je otvoren", pokazuje nam čitatelj, jedan od predstavnika stanara.

Čemu onda odvajanje?

I doista čovjek se pita čemu onda odvajanje papira i kartona, ako će taj sadržaj kontejnera biti uništen i mokar od kiše, jer poklopca nema. Samo jedan krug po dugačkoj u lici Sv. Mateja u Dugavama bio je dovoljan da se i sami uvjerimo da je ovaj problem masovan i da, znakovito, poklopci nedostaju uglavnom samo na plavim i žutim kontejnerima, koji za razliku od crnih za miješani komunalni otpad, imaju drugog proizvođača.

U sljedećoj ulici Vijenac Frane Gotovac nailazimo na sablastan prizor. Ovdje gotovo ni jedan kontejner za papir i plastiku nema poklopac, a jedan svježe izvaljen već tjednima leži na travi. Otkriva nam to stanar koji je upravo došao baciti otpad u ZG vrećici koja je praktički bila i simbol prvog mandata Tomislava Tomaševića.

"Ovo je već tjednima tako, mislim da je od negdje iza Nove godine ovaj poklopac tu. Tužno je to, Zagreb izgleda kao treći svijet, a ljudi se više i ne bune", tvrdi ovaj Dugavljanin.

Slika posvuda ista

I doista, putem natrag do redakcije usredotočili smo se samo na plave i žute kontejnere. Slika je posvuda ista! Na Selskoj, u Travnom, na Trešnjevci. Prizori i problem su isti. Naravno, svjesni smo da zasigurno dio problema leži i u vandalima koji u kasne noćne sate unište pokoji kontejner...

Kontejneri su uništeni i dodatno oslikavaju kakav problem ima grad Zagreb s otpadom. Zašto je tome tako, jesu li loše kvalitete ili ih doista uništavaju kamioni Čistoće, kao i gdje su novi kontejneri koji bi zamijenili uništene - upitali smo Grad Zagreb koji nas je odmah preusmjerio na Čistoću Zagrebačkog holdinga, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo. Dotad 'uživajte' u ovoj nestvarnoj fotogaleriji.