Marko Francišković konačno maknut iz Zagreba: Grad reagirao tek nakon objave Net.hr-a

Grafit s imenom Marka Franciškovića, nepravomoćnog osuđenika za poticanje na terorizam, koji je godinama stajao na podvožnjaku na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, uklonjen je nedugo nakon što je o njemu izvijestio portal Net.hr.

Prije desetak dana objavili smo da desetak metara dug grafit, na kojem velikim tiskanim slovima piše Franciškovićevo ime i prezime, na križanju s Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenijom Većeslava Holjevca stoji najmanje tri godine.

Grad Zagreb pitali smo hoće li ga i kada ukloniti.

Evo što kaže Grad

Odgovor nam je stigao u utorak, a Grad je istaknuo da je grafit uklonjen odmah po zaprimanju medijskog upita.

Na naše pitanje kako je moguće da je godinama stajao netaknut, Grad je naveo da komunalno redarstvo ranije nije zaprimilo prijavu o spomenutom grafitu.

"Kada su u pitanju grafiti uvredljivog sadržaja protiv javnih i poznatih osoba kao i ostali grafiti koji pozivaju na mržnju, uobičajeno je da se što žurnije pristupi njihovu uklanjanju. Komunalno redarstvo dosad nije zaprimilo prijavu niti službenu obavijest o navedenom grafitu", naveli su iz Grada.

Tko je Francišković?

Podsjetimo, Francišković je javnosti postao poznat tijekom pandemije koronavirusa, kada je govorio da COVID-a zapravo nema. Bio je glavni govornik na prosvjedima protiv mjera u Zadru, a uz Andriju Klarića i jedan od govornika na zagrebačkom prosvjedu.

Nakon što je službeni dio prosvjeda na Trgu bana Jelačića završio i dio okupljenih krenuo kućama, Francišković je poveo skupinu pristaša prema zgradi Hrvatske radiotelevizije. Ondje je od vodstva javne televizije zatražio da mu se omogući obraćanje u programu uživo, tvrdeći da mora iznijeti "istinu hrvatskom narodu". U svojim istupima ponavljao je stav da pandemija ne postoji te da je riječ o obmani.

Uz to je iznosio niz političkih i društvenih prijedloga – od povratka iseljenih Hrvata i "obnove starog sjaja" države do osnivanja nove banke i otpisa dugova građanima. HRT je pritom nazivao medijem koji "pripada narodu", smatrajući da mu se stoga mora omogućiti pristup eteru.

Nepravomoćna presuda

Sudbeno vijeće Županijskog suda u Zagrebu prije dva tjedna donijelo je nepravomoćnu presudu kojom su Marko Francišković, njegova supruga Lana Ujdenica te Natko Kovačević proglašeni krivima za javno poticanje na terorizam. Tužiteljstvo ga je optužilo da je s Ujdenicom i Kovačevićem djelovao s ciljem "ozbiljnog narušavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura".

Sud je utvrdio da je Francišković javno pozivao na nasilno rušenje vlasti, uključujući organiziranje "Marša na Zagreb" i zauzimanje zgrade javne televizije, kao odgovor na epidemiološke mjere uvedene zbog koronavirusa. U svojim govorima poručivao je da se "na silu treba odgovoriti silom", nazvao aktualnu vlast tiranijom te tvrdio da je riječ o "ratu – medijskom i kemijskom".

Pozivao je ljude da se postroje na Trgu bana Jelačića, uz poruke da se vlast neće zaustaviti te da se, umjesto Ustava, treba voditi "božjim zakonom", ističući da se "pred Bogom i narodom imamo pravo braniti".

