Zašto 'Marko Francišković' još uvijek bulji u nas sa zida podvožnjaka u Zagrebu?

Vozite li se Slavonskom ka spaljenom Vjesniku usred podvožnjaka dočekat će vas on. Dvadesetak metara od spomenika velikom Većeslavu Holjevcu crnim slovima strši njegovo ime.

Desetmetarski natpis na zidu! I sa 100 na sat, neće vam promaknuti. 'MARKO FRANCIŠKOVIĆ', bulji sa zida u vas, već godinama.

Nepravomoćno osuđen za poticanje na terorizam. Znaju ga ondje svi, pogotovo studenti koji jezde prema 'Močvari' ili u kontrasmjeru, prema nekom od popularnih kafića kod NSK-a.

Foto: net.hr

Što radi Grad?

Pitali smo Grad Zagreb imaju li u planu ukloniti grafit posvećen osuđenom poticatelju na terorizam? Zanimalo nas je i zašto se toliko čeka na uklanjanje grafita? Susjedima je možda 'džaba krečit', Gradu - nikako.

Ako k tomu znamo da su gradske vlasti promptno reagirale pa uklonile uvredljive grafite u slučaju Miljenka Jergovića i Dalije Orešković, ali i one provokativne, iz mobitela Josipe Pleslić ex Rimac ("Di si lipa, di si radosti"), moramo se zapitati, u čemu je problem?

Odgovor Grada Zagreba objavit ćemo po primitku.

Istina, u slučaju grafita za Franciškovića nije riječ o govoru mržnje, nego tek o imenu i prezimenu, no ipak je riječ o osuđeniku za terorizam čije ime većina građana Zagreba ne želi vidjeti na zidovima grada.

Optužnica za 'Džihadi Marka'

Podsjetimo, Sudbeno vijeće Županijskog suda u Zagrebu prošlog četvrtka donijelo nepravomoćnu presudu kojom su Marko Francišković, njegova supruga Lana Ujdenica te Natko Kovačević proglašeni krivima za javno poticanje na terorizam.

Na početku suđenja u listopadu 2023. svi su se izjasnili da nisu krivi. Optužnica protiv njih podignuta je 2022. godine, a tijekom dokaznog postupka dvaput je izmijenjena.

Francišković, zvani 'Džihadi Marko' optužnicu je nazvao besmislenom.

Tužiteljstvo ga je optužilo da je s Ujdenicom i Kovačevićem djelovao s ciljem "ozbiljnog narušavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura".

Sud je utvrdio da je Francišković javno pozivao na nasilno rušenje vlasti, uključujući organiziranje "Marša na Zagreb" i zauzimanje zgrade javne televizije, kao odgovor na epidemiološke mjere uvedene zbog koronavirusa. U svojim govorima poručivao je da se "na silu treba odgovoriti silom", nazvao aktualnu vlast tiranijom te tvrdio da je riječ o "ratu – medijskom i kemijskom".

Pozivao je ljude da se postroje na Trgu bana Jelačića, uz poruke da se vlast neće zaustaviti te da se, umjesto Ustava, treba voditi "božjim zakonom", ističući da se "pred Bogom i narodom imamo pravo braniti".

Tko je Marko Francišković?

Marko Francišković tvrdio je da koronavirusa zapravo nema. Bio je glavni govornik na prosvjedima protiv mjera u u Zadru, a uz Andriju Klarića i jedan od govornika na zagrebačkom prosvjedu.

Francišković je godinama bio aktivan na društvenim mrežama, gdje je vodio više grupa, objavljivao videosadržaje i pozivao na otpor epidemiološkim mjerama. Vrhunac se dogodio 20. studenoga 2021. godine. Nakon što je službeni dio prosvjeda na Trgu bana Jelačića završio i dio okupljenih krenuo kućama, Francišković je poveo skupinu pristaša prema zgradi Hrvatske radiotelevizije.

Ondje je od vodstva javne televizije zatražio da mu se omogući obraćanje u programu uživo, tvrdeći da mora iznijeti “istinu hrvatskom narodu”. U svojim istupima ponavljao je stav da pandemija covida-19 ne postoji te da je riječ o obmani.

Uz to je iznosio niz političkih i društvenih prijedloga – od povratka iseljenih Hrvata i “obnove starog sjaja” države do osnivanja nove banke i otpisa dugova građanima. HRT je pritom nazivao medijem koji “pripada narodu”, smatrajući da mu se stoga mora omogućiti pristup eteru.

Njegov odnos s javnom televizijom i njezinim vodstvom i ranije je bio predmet sudskog postupka. Godine 2015. izgubio je spor protiv tadašnjeg glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana.

POGLEDAJTE VIDEO: Oglasila se lijeva oporba o Dabrinom incidentu: Šokirao pjevanjem, ali ne sluhom i intonacijom