Nakon javnog pogubljenja mladog hrvača u Iranu, prijeti eskalacija političkih smaknuća

Iranske vlasti su javno objesile trojicu muškaraca, među kojima i 19-godišnjeg hrvača Saleha Mohammadija, zajedno s Mehdijem Ghasemijem i Saeedom Davoudijem. Javno su pogubljeni u četvrtak u gradu koji se zove Qom, a koji se nalazi južno od glavnog iranskog grada Teherana.

Sva trojica privedena su tijekom nasilnog gušenja velikih protuvladinih prosvjeda u siječnju. Njihova pogubljenja, prva povezana s tim događajima, izazvala su oštre reakcije i osude diljem svijeta, posebno od organizacija za zaštitu ljudskih prava, prenosi američki New York Post.

اعدام مخفیانه سه معترض سه نفر بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه در زندان قم



صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودیhttps://t.co/XP6bJq7Wli — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) March 19, 2026

Vlasti su ih optužile za tzv. “rat protiv Boga” (moharebeh), kao i za ubojstvo dvojice policajaca tijekom prosvjeda 8. siječnja te navodnu suradnju s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Takve optužbe režim često koristi protiv prosvjednika i političkih neistomišljenika kako bi ih mogli eliminirati. Siječanjski prosvjedi započeli su zbog teške ekonomske situacije, ali su brzo prerasli u širi otpor teokratskoj vlasti. Tijekom njihova gušenja, prema izvješćima, ubijene su tisuće ljudi, dok su deseci tisuća uhićeni, a mnogi su nestali. To je prvo javno pogubljenje od kad su Izrael i Sjedinjene Američke Države započele vojnu kampanju udara na Iran 28 veljače, u kojem su ubili Ayatollaha Ali Khameneija, duhovnog vođu Irana.

Brojne organizacije za ljudska prvaka, uključujući Hana Human Rights Organisation. osudile su sudske postupke kao "potpuno nepravedne" i ubrzane, navodeći da optuženima nije bio omogućen pristup neovisnim odvjetnicima po vlastitom izboru. Ključni dokazi protiv njih bila su priznanja za koja se vjeruje da su iznudili teškim mučenjem.

"Iskreno smo zabrinuti zbog straha od masovnih pogubljena onih koji prosvjeduju i političkih zatvorenika u sjeni rata", navodi iranski Human Rights (IHR).

Prema izvorima bliskim obitelji, Mohammadi, osvajač bronce na međunarodnom turniru u Rusiji 2024., na sudu je negirao optužbe, a njegov alibi da se u vrijeme navodnog zločina nalazio kod ujaka sud je odbio provjeriti. Njegov slučaj tragično podsjeća na pogubljenje hrvača Navida Afkarija 2020., koje je također izazvalo globalni bijes.​

"Njegovo pogubljenje je očito političko ubojstvo, dio obrasca Islamske Republike koja cilja sportaše kako bi slomila otpor i terorizirala društvo", izjavio je Nima Far, iranski aktivist za ljudska prava i sportaš.

Aktivisti tvrde da je riječ o politički motiviranom činu kojim vlast želi zastrašiti društvo, posebno sportaše. Unatoč apelima iz inozemstva, uključujući i pozive američkih dužnosnika da mu se poštedi život, pogubljenja su ipak izvršena. Iranski sportaši i aktivisti u egzilu sada traže da međunarodne sportske organizacije sankcioniraju Iran i zabrane mu sudjelovanje na natjecanjima zbog kršenja prava sportaša.

