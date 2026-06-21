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Pulisic pročitao svoje ime, video postao hit u regiji

Pulisic pročitao svoje ime, video postao hit u regiji
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Foto: Karl Anderson/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Najveća zvijezda reprezentacije SAD-a na Svjetskom prvenstvu, Christian Pulisic, ima hrvatske korijene

21.6.2026.
17:56
M.G.
Karl Anderson/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
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Christian Pulisic, američki nogometaš hrvatskih korijena i najveća zvijezda u reprezentaciji SAD-a na ovogodišnjem Mundijalu, dospio je u centar pozornosti zbog videa na kojemu je pročitao svoje ime i prezime.

Pulisic je bio jedan od zvijezda različitih reprezentacija koji su promotivnom videozapisu pročitali svoje ime, a način na koji ga je Christian rekao izazvao je veliku pažnju u našoj regiji.

On je, naime, s američkim naglaskom  rekao da se zove "Krištijan Pulisik".

Pulisic je rođen u Pennsylvaniji, a njegov djed Mate Pulišić je stigao s hrvatskog otoka Oliba. Njegova majka Kelley je talijanskog podrijetla.

Christian PulisicSjedinjene Američke DržaveSvjetsko Prvenstvo 2026.
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