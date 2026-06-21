Pulisic pročitao svoje ime, video postao hit u regiji
Najveća zvijezda reprezentacije SAD-a na Svjetskom prvenstvu, Christian Pulisic, ima hrvatske korijene
Christian Pulisic, američki nogometaš hrvatskih korijena i najveća zvijezda u reprezentaciji SAD-a na ovogodišnjem Mundijalu, dospio je u centar pozornosti zbog videa na kojemu je pročitao svoje ime i prezime.
Pulisic je bio jedan od zvijezda različitih reprezentacija koji su promotivnom videozapisu pročitali svoje ime, a način na koji ga je Christian rekao izazvao je veliku pažnju u našoj regiji.
On je, naime, s američkim naglaskom rekao da se zove "Krištijan Pulisik".
Pulisic je rođen u Pennsylvaniji, a njegov djed Mate Pulišić je stigao s hrvatskog otoka Oliba. Njegova majka Kelley je talijanskog podrijetla.