Pulisic pročitao svoje ime, video postao hit u regiji

Christian Pulisic, američki nogometaš hrvatskih korijena i najveća zvijezda u reprezentaciji SAD-a na ovogodišnjem Mundijalu, dospio je u centar pozornosti zbog videa na kojemu je pročitao svoje ime i prezime.

Pulisic je bio jedan od zvijezda različitih reprezentacija koji su promotivnom videozapisu pročitali svoje ime, a način na koji ga je Christian rekao izazvao je veliku pažnju u našoj regiji.

On je, naime, s američkim naglaskom rekao da se zove "Krištijan Pulisik".

Pulišić ne zna da izgovori svoje prezime ahhahahah pic.twitter.com/kAhM1Z3X61 — Strahinja 🇷🇸🇵🇸🇬🇪🇳🇵 (@nkdintherain) June 19, 2026

Pulisic je rođen u Pennsylvaniji, a njegov djed Mate Pulišić je stigao s hrvatskog otoka Oliba. Njegova majka Kelley je talijanskog podrijetla.