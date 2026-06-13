Američki junak hrvatskih korijena briljirao je u prvoj utakmici, ali zabrinuo navijače izlaskom

Sjedinjene Američke Države uvjerljivo su pobijedile Paragvaj u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom nogometnom prvenstvu u skupini D. Pred 70 000 gledatelja u Los Angelesu, Amerikanci su odigrali sjajnu utakmicu i na krilima odličnog Christiana Pulisica i dvostrukog strijelca Baloguna slavili sa 4-1.

Cristian Pulisic, najveća zvijezda SAD-a hrvatskih korijena, odigrao je sjajno prvo poluvrijeme, a onda je napustio igru jer je osjetio probleme s listom. To je zabrinulo sve navijače domaće reprezentacije jer Pulisic je njihov ključni igrač. Ipak, čini se ozljeda nije ozbiljnija i Pulisic bi trebao predvoditi SAD i u narednim utakmicama.

"Samo sam dobio udarac u prvom poluvremenu, nadam se da nije ništa, poduzimam mjere opreza. Ostajem pozitivan, mislim da nije ništa strašno. Dat ću sve što mogu da se vratim, to je sigurno", rekao je Pulisic za Fox.

"I prije utakmice je primio udarac nogom na treningu, nadamo se da nije veliki problem", rekao je Pochettino. "Kad je završio prvo poluvrijeme, nije mogao hodati. Nadamo se da će biti dostupan u sljedećoj utakmici", optimističan je američki izbornik.

SAD još čekaju dvoboji protiv Turske i Australije u grupnoj fazi, a eventualni izostanak Pulisica bio bi veliki udarac za američke ambicije.