FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LAKO TAKO /

Katar kupio navijače da ih bodre na SP-u: Evo što im je sve plaćeno i što moraju raditi

Katar kupio navijače da ih bodre na SP-u: Evo što im je sve plaćeno i što moraju raditi
×
Foto: NOUSHAD/imago sportfotodienst/Profimedia

Reprezentacija domaćina s prošlog Mundijala priprema se za svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu

13.6.2026.
16:36
Sportski.net
NOUSHAD/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Prošireno Svjetsko prvenstvo prava je prilika za one manje nogometne zemlje da nastupe na prestižnom turniru i najjačem nogometnom natjecanju na svijetu. 

One malo bogatije financijski su si pomogle kako bi se uzdignule iznad onih siromašnijih, a novcem žele kupiti i navijačku odanost. Uoči prve utakmice Katara na SP-u (protiv Švicarske u 21h), katarskim navijačima koji borave u San Franciscu poručeno je da je prisutnost na navijačkim okupljanjima u petak bila "obavezna".

Reprezentacija domaćina s prošlog Mundijala priprema se za svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, a za razliku od prvog nastupa prije četiri godine ovaj su put svoje mjesto na turniru osigurali kroz kvalifikacije. 

No, kako bi osigurali snažnu podršku s tribina, Katarski nogometni savez i vladin Fond za socijalni i sportski doprinos, DAAM, organizirali su putovanje u Sjevernu Ameriku s plaćenim svim troškovima za 1000 navijača, javlja Katarska novinska agencija.

Sporazumom je fond osigurao financijsku podršku za sveobuhvatni program koji uključuje letove Qatar Airwaysom, hotelski smještaj i kopneni prijevoz. Navijači su u SAD stigli trima čarter-letovima 9., 10. i 11. lipnja.

Za delegaciju navijača osigurano je 12 hotela: pet u San Franciscu, četiri u Vancouveru i tri u Seattleu. U tu je skupinu uključena i navijačka inicijativa "Maroon Stand", odnosno Mudaraj Alanabi, pokrenuta uoči Azijskog kupa 2023. godine radi poticanja mladih da podrže reprezentaciju. Podrška će uključivati i katarske studente koji borave u SAD-u i Kanadi, a koji su na utakmice pozvani u koordinaciji s diplomatskim predstavništvima.

U petak su se navijači okupili u San Franciscu i marširali, što su službeni katarski mediji opisali kao "dodatni pokazatelj podrške". Međutim, za one čije je putovanje platila vlada čini se da prisutnost nije bila pitanje izbora.

Katarski influencer Abdulla Al Ghafri, na društvenim mrežama poznat kao QQQ, na svojem je Instagram profilu s 2,4 milijuna pratitelja objavio letak o maršu. U letku, koji je na arapskom jeziku, navodi se da je 'prisutnost na maršu obavezna' za sve navijače smještene u pet hotela u centru San Francisca, piše SFGate. 

"Prisutnost je opcionalna za navijače koji borave u hotelima u Santa Clari", dodaje se u letku.

Katar je smješten u skupinu B, a svoj put započinje u subotu, 13. lipnja, utakmicom protiv Švicarske na stadionu Levi's. Nakon toga reprezentacija putuje u Vancouver na susret s Kanadom 18. lipnja, a grupnu fazu zaključuje utakmicom protiv BiH u Seattleu 24. lipnja. 

Standings provided by Sofascore

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Katar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike