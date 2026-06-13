Katar kupio navijače da ih bodre na SP-u: Evo što im je sve plaćeno i što moraju raditi

Prošireno Svjetsko prvenstvo prava je prilika za one manje nogometne zemlje da nastupe na prestižnom turniru i najjačem nogometnom natjecanju na svijetu.

One malo bogatije financijski su si pomogle kako bi se uzdignule iznad onih siromašnijih, a novcem žele kupiti i navijačku odanost. Uoči prve utakmice Katara na SP-u (protiv Švicarske u 21h), katarskim navijačima koji borave u San Franciscu poručeno je da je prisutnost na navijačkim okupljanjima u petak bila "obavezna".

Reprezentacija domaćina s prošlog Mundijala priprema se za svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, a za razliku od prvog nastupa prije četiri godine ovaj su put svoje mjesto na turniru osigurali kroz kvalifikacije.

No, kako bi osigurali snažnu podršku s tribina, Katarski nogometni savez i vladin Fond za socijalni i sportski doprinos, DAAM, organizirali su putovanje u Sjevernu Ameriku s plaćenim svim troškovima za 1000 navijača, javlja Katarska novinska agencija.

Sporazumom je fond osigurao financijsku podršku za sveobuhvatni program koji uključuje letove Qatar Airwaysom, hotelski smještaj i kopneni prijevoz. Navijači su u SAD stigli trima čarter-letovima 9., 10. i 11. lipnja.

🏟️ | The stands are set at San Francisco Bay Arena📍

for the start of our journey at the #FIFAWorldCup 2026 🌍🏆#AlAnnabi #AllForQatar pic.twitter.com/28B7Q00FLc — Qatar Football Association (@QFA_EN) June 13, 2026

Za delegaciju navijača osigurano je 12 hotela: pet u San Franciscu, četiri u Vancouveru i tri u Seattleu. U tu je skupinu uključena i navijačka inicijativa "Maroon Stand", odnosno Mudaraj Alanabi, pokrenuta uoči Azijskog kupa 2023. godine radi poticanja mladih da podrže reprezentaciju. Podrška će uključivati i katarske studente koji borave u SAD-u i Kanadi, a koji su na utakmice pozvani u koordinaciji s diplomatskim predstavništvima.

U petak su se navijači okupili u San Franciscu i marširali, što su službeni katarski mediji opisali kao "dodatni pokazatelj podrške". Međutim, za one čije je putovanje platila vlada čini se da prisutnost nije bila pitanje izbora.

Katarski influencer Abdulla Al Ghafri, na društvenim mrežama poznat kao QQQ, na svojem je Instagram profilu s 2,4 milijuna pratitelja objavio letak o maršu. U letku, koji je na arapskom jeziku, navodi se da je 'prisutnost na maršu obavezna' za sve navijače smještene u pet hotela u centru San Francisca, piše SFGate.

"Prisutnost je opcionalna za navijače koji borave u hotelima u Santa Clari", dodaje se u letku.

Katar je smješten u skupinu B, a svoj put započinje u subotu, 13. lipnja, utakmicom protiv Švicarske na stadionu Levi's. Nakon toga reprezentacija putuje u Vancouver na susret s Kanadom 18. lipnja, a grupnu fazu zaključuje utakmicom protiv BiH u Seattleu 24. lipnja.

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