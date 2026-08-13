Bizarno na presici! Pazite što je muškarac donio šefu SDP-a u vreći: 'Imam jedan poklon'

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POGLEDAJTE SNIMKU /

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar održali su u četvrtak u podne u Poznanovcu konferenciju za medije na kojoj su govorilo o ilegalnim odlagalištima u Poznanovcu.

Konferenciju za medije između ostalog je obilježio i nesvakidašnji istup jednog muškarca, a kako neslužbeno doznajemo, riječ je o predsjedniku lokalnog HDZ-a Hrašćina.

On je, dok je Hajdaš Dončić govorio o odlaganju otpada u Gospiću i Poznanovcu te navodio da je sustav mafijaški i koruptivan, prišao šefu SDP-a i iz platnene vreće izvukao paket WC papira.

'Imam jedan poklon'

"Imam vam jedan poklon. Imate i ekološku vrećicu", rekao je muškarac u plavoj majci i odložio papir pred troje govornika na presici.

"Hvala Plenkoviću", rekla je na to Sandra Benčić, dok je Hajdaš Dončić poručio: "Samo da završim pa ćeš mi dati poklon. Čovjek je rekao što misli o Plenkoviću."

Na to mu je muškarac odgovorio: "Ne, to mislim o vama."

Cijeli trenutak pogledajte u videu.