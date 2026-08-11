Plenković se obratio naciji: Pogledajte što je poručio građanima Gospića

Premijer Andrej Plenković u utorak je sazvao sastanak Užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine na kojem se govorilo o postupanju oko otpada u Lici.

Sastanci su se održali online, putem video veze, a nakon sastanka se Plenković javnosti obratio iz Banskih dvora.

"Upravo smo održali dva sastanka - Užeg kabineta i koalicije, vezanih uz situaciju s otpadom u Gospiću. Želio bih reći nekoliko riječi javnosti. Prva je da je cijeli problem tretiran na tri razine. Prva je kazneno-pravna, postupak kojeg vodi DORH, USKOK, gdje je razdoblje kojim se DORH bavi u vezi inkriminiranih radnji period od pet-šest godina, dulje razdoblje. Niti znam, niti mogu govoriti o detaljima tog postupka", započeo je Plenković.

"Druga razina tiče se sanacije, sanacijski proces za koji je nakon izmjena Plana gospodarenja otpadom, nadležan Fond za zaštitu okoliša, koordinira Ministarstvo za zaštitu okoliša. Treća je političko-politikantska, koju predvodi oporba i akteri nastojeći izvući političke poene i dezinformacijama širiti paniku među stanovnicima Gospića i Ličko-senjske županije", istaknuo je premijer.

"Razumijem oporbu, oni su vidjeli ankete javnog mnijenja gdje su se trendovi promijenili pa ovo koriste ne bi li dobili medijsku pažnju. I više nego jasno je da podaci o turističkoj sezoni izgledaju dobro - bit će bolja nego prošla. Vidimo četiri mjeseca zaredom usporavanje inflatornih pritisaka", nastavio je Plenković.

"Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija i energija oporbe i drugih aktera ne bi li se stvorila fabricirana izvanredna situacija. Na sastanku smo imali ne samo predstavnike Fonda nego i Krunoslava Capaka, prvog čovjeka za Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koja Zavod obavlja jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Voda je dobra, kvalitetna za uporabu i piće", naveo je Plenković i dodao da su zamolili Zavod da svaka tri-četiri dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode.

Poruka za građane

"Što se tiče daljnje aktivnosti za sanaciju - znate da dok traje kazneni postupak, dok se provode izvidi, da imaju svoje procedure. Ministarstvo zaštite i Fond praktički su mogli krenuti s pozivima za sanaciju tek nakon što su na uvid dobili odgovarajuće informacije. Na prvi javni poziv prije nekoliko mjeseci nije bilo nažalost zainteresiranih institucija. Ponavlja se javni poziv u ovom trenutku, za otpad koji je na vanjskoj razini, od ukupno 37.000 tona, 32.000 tona zakopano je, a 5.000 tona na površini, za njih je raspisan javni poziv. Vjerujemo da će se zainteresirane tvrtke javiti ovaj put", poručuje Plenković.

"Kada je riječ o zakopanom otpadu, za njega se karakteristike mogu kvalificirati da sadrži određen opasan otpad, tu je procedura takva da moramo pronaći tvrtke koje su u stanju zbrinuti takav otpad. Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju. Fond je kontaktirao 70 subjekata diljem Europe kako bi se privoljelo nekoga da se jave i pomogne", navodi premijer.

"Oni koji su počinili ta kaznena djela, koji su doveli do onečišćenja tla, ne samo da će odgovarati u kaznenom postupku nego će se država kasnije okrenuti prema njima i tražiti financijsku nadoknadu za provođenje sanacije. Ministarstvo i Fond danas su vrlo jasno dobili upute da ubrzaju korake i procedure te da se sve potrebne aktivnosti odviju u skladu s dinamikom koji će tu temu sanirati i riješiti. Moja poruka građanima je da Vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem, naprotiv, zbog toga su svi angažirani i svi koji su zaduženi bit će maksimalno angažirani da se pitanje otpada riješi", poručio je Plenković.

Premijer je naveo da su danas svi bili prisutni na sastanku te da su izrazili potporu funkcioniranju vlade i većine: "Koalicija je itekako stabilna, nema nikakvih dilema."

"Tri poruke koje su važne - kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i dosad nadmetali s oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Nema ovdje nikoga tko bi od Vlade ili institucije bio pošteđen", kaže predsjednik Vlade.

"Podsjetit ću javnost - varaždinske bale bile su problem više od 20 godine. Riješila ga je Vlada. Crno brdo kod Biljana Donjih, hrpa koja je stajala uz autocestu, veliko crno brdo - također sanirana. Tko je sanirao? Ova Vlada. Crnog brda više nema", podsjetio je Plenković.

Pitanja novinara

Novinari su pitali misli li da su građani Gospića htjeli čuti ovo što je pričao. "Poruka građanima Gospića je da ne podlegnu panici, histeriji, fabrikaciji kako to oporba i njihovi istaknuti čelnici rade. HZJZ izvještavat će o kvaliteti vode svaka tri dana, Fond i Ministarstvo pristupaju ubrzano sanaciji sukladno procedurama, uz prvi dio koji se odnosi na otpad na površini i na temelju odgovarajućeg poziva sa specijaliziranim tvrtkama, odvoz i opasnog otpada. To nije posao koji se može završiti u jedan dan - da biste odnijeli opasni otpad, morate ga imati negdje odnijeti", kaže Plenković.

"Voda za piće po standardima HZJZ-a je u redu. Ljudi su uplašeni zato što im se stvara histerija koju oporba radi iz političkih interesa. Oporba se uključila zadnja. Građani Gospića, možete biti, sukladno informacijama koje nam je dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode, mirni - ona je kvalitetna, nije ugrožena", navodi Plenković.

Na pitanje osjeća li odgovornost, s obzirom na to da je prije nego što je slučaj otišao u javnost smijenjen glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je Plenković postavio na to mjesto, premijer odgovora: "Svatko tko je imenovan na bilo koje mjesto, imenovan je da radi sukladno zakonu. Tko ne radi sukladno zakonu odgovarat će, netko politički, netko kazneno. To je dobar primjer za svakoga tko je imenovan na bilo koju javnu dužnost. Kad imenujete, ovakvu stvar nemate na umu niti je možete pretpostaviti."

"Ako nešto traje od 2019. do 2025., to je jako dugi period. Nisam u Gospiću, nisam na pravcu između Gračaca i Gospića. Je li se to moglo vidjeti... Ono što je tamo bilo prijavljeno da se radi, da se odlaže otpad - nije neobično da na odlagalište stiže otpad. Loše je da dolazi otpad koji nije bio prijavljen. Ne znam da to možete razumjeti na prvi pogled. Ne opravdavam nikoga", kaže Plenković.

Odgovara i zašto još nije imenovan novi glavni državni inspektor: "V.d., gospodin Samac, vodi posao. Vodi posao. Inspektorat radi. Dobit ćemo novog kad procijenim da treba. Inspektorat radi. Nismo si dali rok. Procjena će ovisiti o našoj procjeni."

Ističe da ministrica Marija Vučković ima njegovo povjerenje. Poručuje i kako će otići u Liku razgovarati s građanima: "Kad procijenimo da je trenutak. Molim vas, tu smo 10 godina, nije nama ovo prva situacija da nam oporba histerizira. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju. Problem ne podcjenjujemo, brinemo da se riješi, građanima šaljemo istinitu poruku."

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