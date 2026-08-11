Bura u Srbiji zbog Dine Merlina: 'Nećeš pevati', osvanulo na mostu, peticiju potpisale tisuće

Dok se još uvijek prepričavaju dojmovi nakon velikih koncerata Dine Merlina na sarajevskom Koševu, njegov najavljeni nastup u Kraljevu već je izazvao nove polemike. Na internetu je pokrenuta peticija kojom se traži da se popularnom bosanskohercegovačkom pjevaču zabrani koncert planiran za rujan na Sportskom aerodromu u Kraljevu, piše Kurir.

Peticija pod nazivom "Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu“ objavljena je na stranici Peticije.online, a broj potpisa posljednjih dana raste. Prema trenutačno dostupnim podacima, svoj potpis dalo je 3.357 ljudi.

Autori peticije protive se Merlinovu nastupu u Srbiji, a kao jedan od razloga navode njegove ranije izjave o Srbima koje su godinama predmet javnih rasprava i kontroverzi.

U Kraljevu osvanuo transparent: 'Nećeš pevati'

Dodatno nezadovoljstvo zbog najavljenog koncerta pokazano je i transparentom koji je osvanuo na jednom od mostova u Kraljevu.

Na Instagram stranici kraljevo.press objavljena je fotografija transparenta s porukom „Nećeš pevati“, koju su mnogi povezali upravo s najavljenim Merlinovim nastupom.

Prema navodima objavljenima uz fotografiju, transparent je postavljen tijekom jutra, a oko 9 sati ga je, prema tvrdnjama boračkih udruga, skinula nepoznata osoba.

Oglasila se i udruga ratnih vojnih invalida

Protiv Merlinova koncerta u Kraljevu ranije je javno istupilo i Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo.

Predsjednik udruge Vojislav Vukašinović pozvao je druge udruge, patriotske organizacije i građane da podrže njihov zahtjev da se koncert ne održi. Iz udruge smatraju da bi Merlinov nastup predstavljao uvredu srpskim žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije.

Vukašinović je pritom naglasio kako njihovo protivljenje, kako tvrde, nije usmjereno prema ljudima koji slušaju Merlinovu glazbu ili žele doći na koncert, već prema samom pjevaču, njegovim ranijim izjavama, nastupima i stavovima.

Iz udruge su organizatorima postavili i pitanje jesu li, prilikom donošenja odluke o organizaciji koncerta, uzeli u obzir ratne žrtve, kao i ljude koji su tijekom devedesetih godina u Kraljevu pronašli utočište nakon što su bili protjerani iz svojih domova.

Za sada ostaje neizvjesno hoće li peticija i pritisak dijela javnosti utjecati na održavanje koncerta, koji je najavljen za rujan.