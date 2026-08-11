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KONFERENCIJSKA LIGA /

Evo kada i gdje gledati uzvratni susret Rijeke i Ilvesa u Finskoj

Evo kada i gdje gledati uzvratni susret Rijeke i Ilvesa u Finskoj
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka u Finsku putuje s pogotkom prednosti, a uzvrat je na rasporedu u četvrtak, 13. kolovoza, u 18 sati.

11.8.2026.
13:13
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Rijeka će u četvrtak u finskom Tampereu igrati uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Ilvesa.

Riječani iz prve utakmice nose prednost od 1-0 koju im je donio Niko Janković sjajnim dalekometnim udarcem, a u Finskoj će pokušati obraniti tu prednost i izboriti doigravanje za Konferencijsku ligu u kojem ih najvjerojatnije čeka Midtjylland, koji je u prvom susretu trećeg pretkola bio bolji od irskog Bohemiansa 2-0.

Uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige između Ilvesa i Rijeke ne propustite u četvrtak od 18 sati. Ekskluzivni televizijski prijenos pratite na RTL-u i platformi VOYO, dok vas tekstualni prijenos svih najvažnijih događaja s utakmice očekuje na portalu Net.hr.

Nk RijekaKonferencijska Liga
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