Janković nakon rušenja Ilvesa: 'Ova ekipa ima pobjednički mentalitet'

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KONFERENCIJSKA LIGA /

Rijeka je u četvrtak na Rujevici slavila protiv finskog Ilvesa u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Unatoč činjenici da su domaćini uputili čak 14 udaraca prema finskom golu, rezultat je bila samo minimalna pobjeda, a strijelac jedinog pogotka bio je Niko Janković.

Kako su utakmicu komentirali Janković, Ante Oreč i trener Rijeke Matjaž Kek, pogledajte u videu na vrhu teksta.