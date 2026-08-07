Janković nakon rušenja Ilvesa: 'Ova ekipa ima pobjednički mentalitet'

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Osvajaju goste prirodom i cijenama: 'Ovdje mi je puno ljepše nego na Jadranu'
Rijeka je u četvrtak na Rujevici slavila protiv finskog Ilvesa u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Unatoč činjenici da su domaćini uputili čak 14 udaraca prema finskom golu, rezultat je bila samo minimalna pobjeda, a strijelac jedinog pogotka bio je Niko Janković.
Kako su utakmicu komentirali Janković, Ante Oreč i trener Rijeke Matjaž Kek, pogledajte u videu na vrhu teksta.