Drava i Dunav nikad niži, ali opasnost nije nestala: 'Ne podcjenjujte rijeke'

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LAŽNA SIGURNOST /

Ekstremno nizak vodostaj Drave i Dunava kod Aljmaša zaustavio je plovidbu, a na mjestima kojima inače prolaze brodovi sada se može hodati.

S ušća Drave u Dunav javio se RTL-ov reporter Bojan Uranjek, koji je razgovarao s predsjednikom Kajak-kanu kluba Aljmaš Darijem.

"Ovakav vodostaj ne pamtim ni ja ni puno stariji od mene. Nalazimo se na sredini Drave, ondje gdje su nekada prolazili brodovi", rekao je.

Dodao je da je plovidba zaustavljena, da su se pojedini brodovi nasukali te upozorio da su Drava i Dunav, unatoč niskom vodostaju, i dalje velike i opasne rijeke.

Više pogledajte u prilogu.