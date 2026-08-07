Izgubiti se ovdje je poželjno: Kukuruzni labirint otvoren sve do listopada

Izgubiti se u Međimurju ovog ljeta zapravo je poželjno. U Svetom Martinu na Muri otvoren je kukuruzni labirint u kojem posjetitelji među visokim stabljikama traže izlaz, ali i usput upoznaju mursku mitologiju.

Osmislila ga je obitelj Pintarić u suradnji s lokalnom turističkom zajednicom, otvoren je svakoga dana od 8 do 18 sati, a ulaz je besplatan. Avantura traje sve dok kukuruz ne bude pobran, otprilike do sredine listopada.

Među prvima su se u labirintu okušali Rok i Rebeka iz Goričana.

"Moramo još pronaći izlaz", našalili su se, dodajući da im je iskustvo "jako fora" i zabavno.

Oduševljena je bila i Jelena Berečić iz Robadja.

"Bilo je baš lijepo. Preporučam svima da dođu. Tako mi je dugo trebalo da sam si cekera splela dok sam tražila izlaz van. Sve preporuke i jako me veseli da imamo ovo u ponudi", rekla je.

U kukuruznom labirintu izlaz je pokušala pronaći i RTL-ova reporterka Laura Damnjanović Šalamon.

Labirint na osam tisuća četvornih metara

Domaćin Predrag Pintarić kaže da je riječ o međimurskom kukuruznom labirintu na površini od oko osam tisuća četvornih metara, smještenom između Svetog Martina na Muri i Termi Sveti Martin.

"Budući da nam puno turista dolazi u terme, htjeli smo s Turističkom zajednicom Općine Sveti Martin na Muri i Turističkom zajednicom Međimurja ponuditi turistima i našim žiteljima jedan novi sadržaj", rekao je Pintarić.

Labirint ima i edukativnu stranu. Uz životinje i različite detalje koji se mogu pronaći putem, ideja je bila skrenuti pozornost na kukuruz i njegovu važnost.

Pintarić kaže da su željeli odati priznanje toj, kako je naziva, pomalo zapostavljenoj žitarici koja nas hrani.

"Nije to samo sjeme koje jedemo. Koriste se i drugi proizvodi. Kuruza je kuruza, ali ima tisuću zašto i zato", rekao je.

Iako je završni dio izrade trajao samo jedan dan, pripreme su bile znatno dulje. Najprije je trebalo pripremiti nacrt izgleda labirinta, zatim napraviti prve obrise u kukuruzištu i sve snimiti dronom.

Nakon toga slijedilo je opremanje prostora, a slamu su iskoristili kao podlogu. Izrađene su i životinje, dekoracije te putokazi kroz labirint.