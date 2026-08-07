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NEVIĐEN INTERES /

U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon

U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
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Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Navala je bila tolika da je, u suradnji s gradonačelnikom Vukovara Marijanom Pavličekom, osiguran dodatan prostor kako bi svi zainteresirani mogli prisustvovati

7.8.2026.
19:08
Antonela Ištvan
Nikola Cutuk/PIXSELL
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Samo nekoliko sati nakon početka prodaje ulaznica za dugoiščekivani koncert Marka Perkovića Thompsona (59) u Vukovaru, postalo je jasno da će ovaj događaj nadmašiti sva očekivanja. Pjevačev tim objavio je na službenom Instagram profilu nevjerojatnu brojku od oko 80.000 prodanih ulaznica prvog dana, potvrđujući ogroman interes publike iz Hrvatske i inozemstva za spektakl koji se priprema 29. kolovoza u gradu heroju.

Svi rekordi srušeni već prvog dana

U objavi na Instagramu, Thompsonov tim zahvalio se svima na povjerenju i strpljenju, ističući kako je interes za koncert nadmašio sve prognoze. "Od početka prodaje danas u 12:00 sati prodano je oko 80.000 ulaznica, što potvrđuje izniman interes posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva", stoji u priopćenju.

U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Navala je bila tolika da je, u suradnji s gradonačelnikom Vukovara Marijanom Pavličekom, osiguran dodatan prostor kako bi svi zainteresirani mogli prisustvovati. Ovaj koncert, nazvan "Vukovar - Zajedno za budućnost", ima i humanitarni karakter. Prihodi će, nakon pokrivanja troškova, biti usmjereni na dovršetak salezijanskog đačkog doma u Zagrebu te na akciju "I ti si Vukovar" za izgradnju Stadiona 12 redarstvenika. Thompson se tako, kako je i sam ranije najavio, vraća u Vukovar s ciljem da se "zajedno učini nešto pozitivno".

Agencije nude prijevoz

Zanimljivo je primijetiti da su posljednjih dana agencije za putovanja i prijevoz objavile ponude za prijevoz do Vukovara i nazad iz raznih hrvatskih gradova. 

Marko Perković ThompsonKoncertUlazniceVukovar
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