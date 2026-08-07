Ministrica se oglasila nakon šokantnog nalaza u Gospiću: 'Sutra će reći da sam zapalila kuću'

Dan nakon što je USKOK objavio analizu da Gospićani žive s opasnim otpadom, ne prestaju reakcije. U Gospiću traže hitnu sanaciju, no ministrica zaštite okoliša Marija Vučković odgovara - to ne može ići po hitnom postupku. Istodobno, traži se njezina smjena.

Sada kada imaju crno na bijelo da žive uz opasni otpad, Gospićani traže krivca. "Iznevjerili smo se svi samo. Nevjerojatno da smo dopustili da 1600 šlepera ovdje dođe. I naravno da su nas iznevjerile institucije", kaže Ivan, dok Davor govori: "Tješio sam se barem imamo zrak, imamo vodu. Na kraju nažalost nemamo ništa. Hvala našim vladajućima i lijepoj našoj."

Luka pak ističe: "Ne želim se zamjerati nikome u politici, ali vrh je morao znati za ovo. Ne može preko noći doći u grad tolike tone smeća."

USKOK je objavio da je analizom Geotehničkog fakulteta zaključeno da se radi o 37 tisuća tona otpada, od čega je više od 14 tisuća metara četvornih zakopano ispod zemlje. Navode i da otpad predstavlja trajni izvor opasnosti te je uništeno 18 tisuća četvornih metara vegetacije.

U inicijativi Gospić je naš dom kažu da će ovim tempom sanacija trajati 10 godina. "Rezultati Državnog inspektorata postoje još od 2024. godine. Ministarstvo je to znalo, svi su upoznati. Imalo se sve da se odredi najbolji model sanacije. Znalo se da je otpad heterogen, da ga nije lako sanirati i godinu i pol nije se ništa poduzelo", navodi Daria Došen iz inicijative "Gospić je naš dom".

Što kaže ministrica?

Ministrica zaštite okoliša objašnjava da u Hrvatskoj trenutačno ne postoji odlagalište opasnog otpada niti energana. Za manji dio otpada pokrenuta je javna nabava za zbrinjavanje, dok za veći dio ispituju tržište. Već je jedan natječaj propao. "Sanacija ilegalnog otpada tako različitog sastava, opasnog otpada, nikad ne može biti hitna. Mi ne znamo takav slučaj. Proučavali smo danima da vidimo griješimo li nešto. Nažalost, hitna sanacija ne postoji", ističe Vučković.

U četvrtak je gradonačelnik Gospića pokušao umiriti građane da opasni otpad nije utjecao na pitku vodu. Župan ličko-senjski Ernest Petry u petak poručuje da od ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša traži hitnu sanaciju i sankcije: "Inzistiram da se protiv svih odgovornih osoba, od najniže karike do najviše karike, koji su položili otpad ovdje, da se pokrene kaznena odgovornost i da se odgovara za zločin počinjen građanima grada Gospića."

Uhićen bračni par Šincek

Zbog sumnji USKOK-a na nepropisno zbrinjavanje i odlaganje otpada u veljači 2025. uhićen je bračni par Šincek. Saborska oporba krivce vidi i šire od njih. Traže političku odgovornost. "Imali smo kontinuirane umirujuće izjave ministrice zaštite okoliša Vučković da je sve u redu i da su analize sastavnica okoliša pokazale da nema opasnosti. Za to se mora snositi politička odgovornost", navodi zastupnica Možemo! Dušica Radojčić.

"Ljudi se i traje truju jer to smeće nije i dalje sanirano. A ljudi koji su sudjelovali u tome - od kompanija, od inspektorata, od nedjelovanja ministrice zaštite okoliša i fonda, od šutnje Plenkovića. Tražit ćemo smjenu ministrice", kaže Mostov zastupnik Zvonimir Troskot.

Ministrica odgovara: "Mnoge druge proziva na mnogo što. Sutra će reći da sam zapalila onu kuću tamo. Riječ je o kaznenom djelu protiv okoliša i za njega će odgovarati oni koji su krivi"

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pak poručuju da će, ukoliko nadležna lokalna tijela to zatraže, izraditi javnozdravstvene preporuke za stanovnike.