Šminka se u autu, kosu pegla kod kuće: Ovakvu ministricu Vučković rijetko imate priliku vidjeti

Ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković (51) nazvali smo oko osam ujutro kako bi dogovorili intervju. Očekivali smo klasičan odgovor: “Javite se mojima iz ureda za odnose s javnošću” ili “Dogovorit ćemo termin.” Umjesto toga, s druge strane linije javila se vedra i nasmijana žena s rečenicom koja nas je iskreno iznenadila: Neka pitamo što nam treba - ona se upravo šminka.

Šminka se? Ali da ne pomislimo da je njezin ured beauty salon kaže da nije tako svaki dan.

"Nekad se šminkam kod kuće, nekad u uredu".. Najvažnija joj je precizna linija tuša na očima.

"Sigurno se onda znate šminkati i u autu dok je crveno na semaforu?", upitali smo.

Priznala je. I to radi.

"A možete tek zamisliti kako je kad se vozim na autocesti. Crna crta bude sva krivudava”, govori kroz smijeh.

Dali smo joj odmah i kompliment da unatoč šminkanju u zadnji čas uvijek izgleda besprijekorno, barem deset godina mlađe, a ona je na to, polaskana, šaljivo odgovorila:

“Hvala, hvala, ali samo iz daljine.”

Iako je godinama na visokim funkcijama - od ministrice poljoprivrede do čelne osobe resora zaštite okoliša - o "ženskim temama” govori nevoljko.

“Ja sam vam dosadna po tom pitanju”, kaže. Ipak, na kraju je bez zadrške otvorila vrata svoje svakodnevice.

Minimalizam u kozmetici

Dan započinje jednostavno - umivanjem hladnom vodom, hranjivom kremom za područje oko očiju s uljem avokada i laganom kremom za lice, često od smilja nekog hrvatskog proizvođača.

"Navečer biram bioaktivnu kremu domaće kozmetike Žana ili jedan od seruma s hijarulonom, dok proizvode za čišćenje lica volim mijenjati", kaže ministrica te naglašava kako šminku ne doživljava kao masku, već kao diskretni naglasak.

"Tuš za oči i serum za lice u boji su mi najvažniji. Rijetko koristim težu šminku, nekad malo rumenila i laganog ruža, najčešće neutralnog", nastavlja.

Must-have proizvod? Bez razmišljanja odgovara da je to, već spomenuti - tuš za oči.

“Uvijek kupujem priuštivu marku Catrice iz DM-a.”

Za potpuno spremanje dovoljno joj je 45 minuta - pola sata za pranje i peglanje kose, 15 minuta za sve ostalo.

"Ne idem baš redovito frizeru, što se zna vidjeti. Šišam se relativno često i peglam kosu kod kuće".

Bez strogih režima, ali s mjerom

Na kompliment o vitkoj liniji odgovara zahvalno, ali realno. Smatra da ima dobre gene, no ipak dva do tri puta tjedno vježba po pola sata. Ipak, priznaje da je danas održavanje linije zahtjevnije nego u mladosti.

"Nisam imala nikad nekih problema s težinom. U jednom razdoblju života sam bila teža nekoliko kila nego danas, ali vrlo kratko", govori nam.

Kuhinja kao nasljeđe i eksperiment

Kad je riječ o prehrani, ostaje vjerna korijenima. Ministrica je iz Ploča, pa nije čudno da se opisuje kao “baštinica neretvanske tradicije”. Voli meso i krumpir, brudet, maslinovo ulje, ljutu papriku, suhe kolače i domaći kruh.

“U stvari, volim sve, a ovo posebno ističem", dodaje.

Kaže se da je doručak najvažniji obrok u danu. Doručak ipak najčešće preskače, a jutro počinje kavom.

"Rano se budim i jedva čekam popiti jutarnju kavu. Ništa mi ne može zamijeniti miris i okus tradicionalne crne kave ujutro. Najčešće ne doručkujem osim što znam uzeti neko voće", ističe.

Kuhanje joj je užitak, iako skromno priznaje da još nije na razini svoje majke Sinjanke ni pokojne bake koja je u dolinu Neretve stigla s Pelješca i kuhala za svečanosti.

"Baka je i lijepo šivala i ponosno spominjala svoju domaćinsku školu. Nešto sam naučila od mame, no imam više kuharica, volim kuhati, isprobavati nova jela i recepte pri čemu često pravim teško jestive greške. Teško je nešto izdvojiti, doista kuham puno, najčešće tradicionalna jela.", ističe te dodaje da je puno toga čemu ne može odoljeti.

Stil bez pretjerivanja

A kako opisuje svoj stil odjevanja?

"Ako ga uopće imam, prilično je jednostavan. Rijetko nosim šarenu odjeću, osim pruge, volim jednostavne krojeve, možda malo previše tamnu odjeću, osobito zimi. Nosim malo nakita, narukvice koje su uspomene, krunicu i naušnice koje stalno mijenjam. Privatno sam u trapericama i crnim majicama, štikle nosim i poslovno i privatno, samo različitog oblika. U garderobi imam najviše haljina, a sad već i pristojnu kolekciju odijela", objašnjava.

Odjeću, obuću i torbe najčešće nabavlja u Boutique Jolie’s, čuva Varteksova odijela i kapute te rado nosi odjeću brenda Lei Lou.

"Divim se mnogim hrvatskim dizajnerima. Imam i nekoliko dnevnih jednobojnih haljina od hrvatskih dizajnerica koje jako volim. I da ne zaboravim, uvijek nađem za sebe komad odjeće, naušnice ili drugi dodatak u svojim Pločama. ", dodaje.

A kupuje li jedna ministrica na sniženjima?

"Kupujem često, no kad primijetim nešto što mi se baš sviđa, ne čekam", dodaje.

Redovito navraća u tri do četiri trgovine odjećom, cipelama i torbama u Ilici, jer, priznaje, da teško mijenja navike.

"Vežem za ljude na tim mjestima s kojima slobodno pričam o svojim nedostacima i koji imaju strpljenja pomoći mi u odabiru. Slaba sam na haljine, a manje više su sve sličnog kroja - užeg gornjeg dijela i jednostavnog A kroja od struka na niže. Kad mi se svidi haljina, znam kupiti istu u više boja", zaključuje.

Nakon ovog razgovora dojam je sljedeći - iza ministarske funkcije stoji žena koja dan započinje crnom kavom, tušem za oči, dozom humora i samoironije koja razoružava. U svijetu politike, koji često djeluje kruto i protokolarno, Marija Vučković ostavlja dojam osobe koja si dopušta biti svoja i kad govori o ozbiljnim temama, i kad kroz smijeh priznaje da šminku popravlja - na semaforu.

