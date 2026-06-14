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Slučajnost ili znak sudbine? Hrvatska s 'sretnim' sucem protiv Engleske

U Aleksandriji vlada veliko iščekivanje i odbrojavaju se sati do prve utakmice Svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija intenzivno trenira i svi su igrači u punom pogonu kako bi što spremnije dočekali početak natjecanja.

Do odlaska u Dallas, Vatreni će odraditi još jedan trening koji je zakazan za sutra, nakon čega slijedi put u Teksas, gdje ih čeka otvaranje turnira.

Istovremeno, poznato je i tko će dijeliti pravdu na utakmici protiv Engleske. Riječ je o jednom od najpoznatijih francuskih sudaca, Clément Turpin.

Zanimljivo je da je Hrvatska u sve četiri utakmice u kojima je Turpin sudio ostvarila pobjede, što će za “Vatrene” zasigurno biti dodatni poticaj uoči važnog dvoboja.

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14.6.2026.
20:08
Sportski.net
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
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