Poznati trener o sastavu za Englesku: 'Ne treba isključiti niti tu mogućnost'

Samo nas tri dana dijele od 17. lipnja i prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Protivnik je dobro znana Engleska protiv koje smo igrali u polufinalu 2018.

Budući da se radi o jednom od favorita prvenstva, očekuje se težak posao za izabranike Zlatka Dalića, ali ako pitate Marija Cvitanovića, nema razloga za brigu:

"Engleska je uvijek favorit, ali Hrvatska zna kako igrati takve utakmice", započeo je naš razgovor Mario Cvitanović:

"Naši reprezentativci imaju iskustva, znaju što i kako raditi prije utakmice i kako se odnositi na terenu, što pokazuje i činjenica da je naš stožer dosta miran. Svi su koncentrirani i svjesni svoje kvalitete, kako momčadske tako i individualne, i ne sumnjam da će izbornik Dalić napraviti sve da pobijedimo. Siguran sam da je plan već spreman i da je Engleska pomno izanalizirana", kaže bivši trener Dinama i Sarajeva.

Našeg smo sugovornika upitali i brine li ga slabija igra protiv Slovenije (Hrvatska je pobijedila 2-1) i Belgije (poraz 0-2).

"Ne brine. To su prijateljske utakmice i ne bih im davao previše značaja. Jedno je kada igrate turnirski, za bodove, a nešto sasvim drugo kada igrate prijateljske utakmice. Siguran sam da je izbornik iz ta dva susreta izvukao zaključke i da će donijeti najbolju moguću odluku", rekao nam je naš sugovornik kojeg smo zamolili i za njegovo mišljenje o sastavu, odnosno smatra li da je bolje igrati s tri ili četiri obrambena igrača:

"Bilo je tu dosta utakmica i isprobali smo oba sustava. Svaki donosi neke svoje prednosti i mane, ali ne treba isključiti ni mogućnost da će se oba koristiti, pa usred utakmice adaptirati ako to igra protivnika zahtijeva. Dovoljno smo kvalitetni i ima vremena da se pokažemo u najboljem mogućem svjetlu i siguran sam da nas očekuje jedna veoma dobra utakmica", zaključio je Cvitanović.

Podsjetimo, Hrvatska i Engleska igraju zadnjeg dana prvog kola prvenstva, odnosno 17. lipnja u 22 sata po europskom vremenu.

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