Englezi mogu odahnuti: Pronađena većina opreme

Nakon što je izašla vijest kako je engleskoj reprezentaciji ukradena oprema koju su iz Engleske doveli u SAD, sada Sky javlja kako je većina opreme pronađena. Taj portal javlja kako je do krađe došlo prilikom tranzita.

Podsjetimo, ranije je navedeno kako je ukradena brojna oprema, uključujući lopte, kopačke, taktičke ploče, stolove za masažu i brojni drugi inventar potreban za svakodnevne treninge reprezentacije s kojom će Hrvatska 17. lipnja u Arlingtonu odigrati svoju prvu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Iako iz reprezentacije nisu komentirali krađu, sumnja se da je u slučaj bio umiješan vozač koji je prevozio opremu s Floride do Kansasa, gdje se engleski reprezentativci pripremaju.

American police are investigating, after a significant amount of England’s kit was stolen en route to their new training base in Kansas City.



Sky Sports News has been told that the majority of the kit has now been recovered 🚨 pic.twitter.com/cVdMjRjxIY — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 13, 2026