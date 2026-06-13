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JAVLJA SKY /

Englezi mogu odahnuti: Pronađena većina opreme

Englezi mogu odahnuti: Pronađena većina opreme
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Iako iz reprezentacije nisu komentirali krađu, sumnja se da je u slučaj bio umiješan vozač koji je prevozio opremu

13.6.2026.
10:27
Sportski.net
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Nakon što je izašla vijest kako je engleskoj reprezentaciji ukradena oprema koju su iz Engleske doveli u SAD, sada Sky javlja kako je većina opreme pronađena. Taj portal javlja kako je do krađe došlo prilikom tranzita.

Podsjetimo, ranije je navedeno kako je ukradena brojna oprema, uključujući lopte, kopačke, taktičke ploče, stolove za masažu i brojni drugi inventar potreban za svakodnevne treninge reprezentacije s kojom će Hrvatska 17. lipnja u Arlingtonu odigrati svoju prvu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Iako iz reprezentacije nisu komentirali krađu, sumnja se da je u slučaj bio umiješan vozač koji je prevozio opremu s Floride do Kansasa, gdje se engleski reprezentativci pripremaju.

Engleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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