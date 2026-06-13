Treći dan SP-a donosi četiri utakmice: Evo tko s kim igra i zašto noćas nitko neće spavati

Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi stiglo je i do trećeg dana, koji donosi četiri utakmice raspoređene u kasne večernje i rane jutarnje termine. To je prvi put na turniru da u rasporedu imamo četiri utakmice. Uživat ćemo, u to nema sumnje, bez obzira što se većina utakmica igra po noći.

Nogometni program ponovno kreće u 21 sat po hrvatskom vremenu. Prvi će na teren u 21:00 sati po našem vremenu istrčati reprezentacije Katara i Švicarske. U ponoć je na rasporedu najzvučniji dvoboj dana u kojem će snage odmjeriti Brazil i Maroko.

Nakon toga, u 03:00 sata ujutro igraju Haiti i Škotska, dok će se program zaključiti u 06:00 sati susretom Australije i Turske.

Katar i Švicarska bit će sudar azijskog prvaka i europske discipline - 21.00 u subotu

U skupini B, na stadionu Levi's u Santa Clari, sastaju se azijski prvak Katar i iskusna europska reprezentacija Švicarske. Kataru je ovo drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, no prvi do kojeg su došli kroz kvalifikacije, nakon što su 2022. debitirali kao domaćini. Dolaze kao dvostruki uzastopni prvaci Azije, što potvrđuje njihov napredak i kvalitetu. Pod vodstvom španjolskog trenera Julena Lopeteguija, Katar igra organiziran i tehnički dotjeran nogomet. Ključni igrači su kapetan Hassan Al-Haydos, kreativni Akram Afif te napadač Almoez Ali, koji je bio najbolji strijelac azijskih kvalifikacija. Njihov cilj je jasan: dokazati da uspjesi u Aziji nisu slučajnost i da se mogu nositi s najboljim svjetskim momčadima.

Švicarska, s druge strane, predstavlja oličenje postojanosti i taktičke zrelosti. Ovo im je četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo, a pod izbornikom Muratom Yakinom poznati su po čvrstoj obrani i discipliniranoj igri. Okosnicu momčadi čine iskusni igrači koji nastupaju u najjačim europskim ligama: kapetan Granit Xhaka, vratar Gregor Kobel i branič Manuel Akanji čine temelj momčadi, dok se u napadu očekuje doprinos Breela Embola i Noaha Okafora. Švicarci rijetko briljiraju, ali su izuzetno težak protivnik za svakoga. Utakmica protiv Katara bit će klasičan sudar različitih nogometnih kultura i taktičkih pristupa, gdje će strpljenje i organizacija biti ključni za pobjedu.

Brazil i Maroko je repriza prošlosti s novim ulozima - u ponoć

Dan otvara utakmica koja plijeni najviše pažnje: Brazil protiv Maroka na stadionu MetLife u New Jerseyju. Za Brazil, peterostruke prvake svijeta, ovaj turnir predstavlja priliku za iskupljenje i povratak na tron nakon više od dva desetljeća. Pod vodstvom proslavljenog talijanskog stratega Carla Ancelottija, "Seleção" ulazi u natjecanje s mješavinom optimizma i strepnje. Dobra vijest je povratak Neymara, koji će četvrti put nastupiti na Svjetskom prvenstvu, no momčad je teško pogođena ozljedama. Odsustvo ključnih igrača poput Rodryga, Édera Militãa i mladog Estevãa ostavlja praznine koje neće biti lako popuniti. Ancelotti pokušava izgraditi igru oko brzine i tehnike Viníciusa Jr. i Raphinhe, često bez klasičnog centarfora, oslanjajući se na čvrst vezni red predvođen Casemirom. Ipak, kvalifikacije su pokazale određene slabosti i Brazil je daleko od nepobjedivosti koja ga je nekada krasila.

S druge strane stoji Maroko, reprezentacija koja je na prošlom prvenstvu u Kataru ispisala povijest, postavši prva afrička momčad koja je stigla do polufinala. "Lavovi Atlasa" više nisu autsajderi, već respektabilna sila. Međutim, i oni su doživjeli promjene. Uoči turnira, Mohameda Ouahbi je zamijenio uspješnog Walida Regraguija na klupi, donoseći novu taktičku viziju i prijelaz na ofenzivniju formaciju 4-2-3-1. Okosnicu momčadi i dalje čine zvijezde poput Achrafa Hakimija iz PSG-a, Noussaira Mazraouija i sjajnog vratara Yassinea Bounoua, a dodatnu kreativnost donosi Brahim Díaz iz Real Madrida. Ipak, i njih muče ozljede, a neizvjesnost oko nastupa nekih važnih igrača unosi dozu opreza. Ovaj dvoboj stoga nije samo sudar nogometnih filozofija, već i test izdržljivosti dviju momčadi koje se suočavaju s neočekivanim izazovima na samom početku turnira.

Škotska i Haiti ponovno na velikoj sceni - nedjelja rano ujutro od 03:00

Istovremeno s utakmicom u New Yorku, na stadionu Gillette u Foxboroughu odigrat će se dvoboj s posebnim emocionalnim nabojem. Haiti i Škotska, dvije nacije koje su dugo čekale na svoj trenutak pod svjetlima svjetske pozornice, odmjerit će snage u skupini C. Za Haiti je ovo tek drugi nastup na Svjetskom prvenstvu u povijesti, a prvi nakon davne 1974. godine. Pod vodstvom francuskog izbornika Sebastiena Mignea, karipska momčad je kroz kvalifikacije pokazala borbenost i talent. Kapetan i najiskusniji igrač je vratar Johny Placide, dok je glavna prijetnja u napadu Duckens Nazon, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Njihov povratak nakon 52 godine čekanja predstavlja ogroman uspjeh i izvor nacionalnog ponosa.

Škotska se također vraća nakon duge pauze, prvi put nakon Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine. Momčad izbornika Stevea Clarkea kvalificirala se na dramatičan način, osiguravši plasman golovima u sudačkoj nadoknadi, što je samo pojačalo euforiju među njihovim strastvenim navijačima. Glavne zvijezde su igrači iz engleske Premier lige: kapetan i lijevi bek Liverpoola Andy Robertson te neumorni veznjaci Scott McTominay i John McGinn. Uoči turnira, momčad je pretrpjela udarac zbog ozljede koljena veznjaka Billyja Gilmoura, no škotski duh i zajedništvo ostat će njihovo najjače oružje. Za obje reprezentacije, ova utakmica je više od tri boda - to je prilika da pokažu svijetu da pripadaju ovdje.

Australija i Turska je utakmica borbenosti protiv probuđenog nogometnog ponosa - nedjelja u 06:00 ujutro

Posljednja utakmica dana donosi dvoboj između Australije i Turske u Vancouveru. Australija, predvođena izbornikom hrvatskog porijekla Tonyjem Popovićem, šesti put zaredom sudjeluje na svjetskoj smotri. "Socceroosi" su poznati po svojoj borbenosti i čvrstoj igri, a pod Popovićem su postali izuzetno opasni iz kontranapada. Momčad je mješavina iskusnih veterana i mladih talenata; kapetan Mat Ryan i Mathew Leckie upisat će svoj četvrti nastup na SP-u, dok će čak 17 igrača debitirati. U napadu se najviše očekuje od eksplozivnih pojedinaca poput Nestoryja Irankunde i Mohameda Touréa, koji svojom brzinom mogu stvoriti probleme svakoj obrani.

Njihov protivnik je Turska, reprezentacija koja se na Svjetsko prvenstvo vraća nakon duge 24 godine, još od povijesnog trećeg mjesta u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine. Ovaj povratak izazvao je euforiju u zemlji, a momčad talijanskog izbornika Vincenza Montelle puna je talenta i samopouzdanja. Kapetan Hakan Çalhanoğlu je vođa na terenu, no oči javnosti uprte su u novu generaciju mladih zvijezda poput Arde Gülera iz Real Madrida i Kenana Yıldıza iz Juventusa. Turska igra tehnički dotjeran i napadački nogomet, a kvalificirala se kroz teške europske doigravanja. Ovaj dvoboj bit će pravi test karaktera: australska upornost i fizička snaga protiv turske tehničke potkovanosti i kreativnosti.

Subotnji program nudi pravi nogometni maraton koji će zasigurno ispuniti očekivanja navijača diljem svijeta. Od glamura Brazila do emotivnih povrataka Haitija i Škotske, treći dan Svjetskog prvenstva postavit će temelje za rasplet u skupinama i pokazati tko je spreman za velika djela.