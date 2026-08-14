FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVODOM DANA GRADA /

[KVIZ] Možeš li proći izazov o Crikvenici bez ijedne pogreške?

[KVIZ] Možeš li proći izazov o Crikvenici bez ijedne pogreške?
×
Foto: Shutterstock

Kako se zove poznata osam kilometara duga pješačka staza u Crikvenici, izgrađena početkom 20. stoljeća?

14.8.2026.
7:42
Webcafe.hr
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Priča ovog grada seže stoljećima unatrag, od rimskog naselja do danas. Njegov nevjerojatan duh sinonim je za opuštanje, a njegov put je prošao transformaciju od male ribarske luke do jedne od najomiljenijih turističkih destinacija na Jadranu. Osim iznimne povezanosti grada s njegovim prirodnim ljepotama, Crikvenica je poznata i kao dom ponosnih ljudi, riznica primorske tradicije i kulture te mjesto gdje se slavi život. 

Povijest i nasljeđe: Od rimskog Ad Turresa do dragulja turizma

Crikvenica nije samo još jedan grad na obali već je povijesni sloj i simbol preobrazbe. Njezini korijeni sežu u antiku, a na ovom tlu trag su ostavili Rimljani, čije je naselje bilo važna točka na antičkim kartama. Njezino pravo putovanje započelo je u srednjem vijeku, uz pavlinski samostan koji joj je 1412. godine darovao Nikola IV. Frankopan. Ključni trenutak njezine moderne povijesti je kraj 19. i početak 20. stoljeća, kada je zbog blage klime i čistog mora proglašena klimatskim lječilištem. Ta titula lansirala ju je u orbitu najpoznatijih ljetovališta Austro-Ugarske, a istovremeno je stvorila bogat i složen identitet koji ovisi o očuvanju njezine elegantne prošlosti.

Najfascinantnije odlike: Spoj zdravlja, mora i tradicije

Crikvenica nudi jedinstven spoj lječilišne tradicije, duboke povezanosti s morem i živih primorskih običaja. Njezina najpoznatija karakteristika, Crikvenička rivijera je čudo prirode koje slavi ljepotu i čistoću mora. Grad je poznat po sposobnosti da očuva stare običaje, poput manifestacije Ribarski tjedan, ali i kao zvijezda turističkih reportaža koje prikazuju nevjerojatnu gastronomiju, poput Torte Frankopan. Upravo ta kombinacija ponosne tradicije i ljekovite prirode čini Crikvenicu jednim od najfascinantnijih mjesta na Jadranu.

Crikvenica danas: Ikona turizma i čuvarica baštine

Snaga i privlačnost Crikvenice leže u njezinoj ključnoj ulozi u hrvatskom turizmu i nevjerojatnoj gostoljubivosti njezinih stanovnika. U svijetu koji se neprestano mijenja, ona ostaje ključna za imidž Hrvatske kao destinacije za obiteljski i zdravstveni turizam. Njezin status kulturnog i zabavnog središta rivijere ključan je za podizanje svijesti o važnosti očuvanja arhitektonske baštine s prijelaza stoljeća. Projekti poput Muzeja grada Crikvenice i obnove povijesnih šetnica uvijek su u fokusu javnosti. Crikvenica se ne bori za popularnost; ona predstavlja snagu tradicije i simbol je uspješnog spoja odmora, zdravlja i zabave. Njezina sudbina nije priča o prolaznom fenomenu, već o trajnoj vrijednosti i turističkom nasljeđu Hrvatske.

KvizKvizoviKviz ZnanjaHrvatskaCrikvenica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike