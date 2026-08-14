Milijuni na računu, a putuje kao običan čovjek: Svjetski prvak ponovno iznenadio

Dok mnoge nogometne zvijezde putuju privatnim avionima, Rodri je još jednom pokazao koliko se razlikuje od svojih kolega.

Nakon odmora poslije osvajanja Svjetskog prvenstva sa Španjolskom, veznjak Manchester Cityja krenuo je prema Engleskoj, ali umjesto luksuza odabrao je običan let Ryanaira iz Madrida za Liverpool.

Na snimci s aerodroma Rodri mirno čeka u redu za ukrcaj, odjeven u sivu majicu, bijele kratke hlače i s kačketom okrenutim naopako. Sa sobom je imao ruksak i ručnu prtljagu, bez ikakvog VIP tretmana.

Njegov potez posebno je odjeknuo jer je Rodri već poznat po skromnom načinu života. Nema društvene mreže ni tetovaže, a dok je igrao u Španjolskoj studirao je i živio u studentskom domu. Vozio je čak i rabljenu Opel Corsu.

U svijetu nogometa u kojem su luksuz i razmetanje postali svakodnevica, Rodrijeva jednostavnost ponovno je oduševila navijače.

Ipak, uskoro bi mogao biti u središtu velike transfer priče. Barcelona ga želi dovesti, dok Manchester City za njegovu slobodu traži najmanje 80 milijuna eura.