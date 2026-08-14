Ogroman požar i na Pelješcu: Svi kanaderi s Omiša preusmjereni tamo, vatra se širi
Ministarstvo obrane izvijestilo je kako su četiri kanadera koji su bili angažirani kod Omiša preusmjereni na požarište Pelješac
Na Pelješcu je jutros izbio veliki požar na području Kune Pelješke, a zbog jakog vjetra i izrazito suhog terena na požarište su upućene brojne vatrogasne snage, kao i kanaderi i Air Tractor.
Ključni događaji:
- Veliki požar izbio je jutros na području Kune Pelješke, a zbog jake bure i suhog terena vatra se brzo širi
- Svi kanadera s požarišta kod Omiša preusmjerena su na Pelješac, u gašenje je uključen i Air Tractor
Pratite tijek događaja:
Četiri kanadera preusmjerena na Pelješac
8.20 - Ministarstvo obrane izvijestilo je kako su četiri kanadera koji su bili angažirani kod Omiša preusmjereni na požarište Pelješac - Kuna Pelješka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, uz dodatan angažman jednog AirTractora.
Također su izvijestili kako je Obalna straža Oružanih snaga tijekom noći bila angažirana s brodicom "Modrulj" na evakuaciji ljudi na lokaciji Lokva Rogoznica - Omiš u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Situacija na Pelješcu ozbiljna
7.00 - Veliki požar izbio je jutros na području Kune Pelješke, a zbog jake bure vatra se širi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da su angažirani gotovo svi raspoloživi vatrogasci u županiji, među njima snage s Korčule i Pelješca, Državna interventna postrojba i dubrovački vatrogasci.
"Dižemo mnoge od njih na Korčuli, Pelješcu, Državnu interventnu postrojbu, Dubrovačke vatrogasce...Situacija baš nije dobra, puštre velika bura i širi ga", rekao je Simović za Dubrovački dnevnik.
Vatrogasci su tijekom noći ugasili i požar u Lovištu na Pelješcu, dok su na Šipanu gasili uz pomoć kanadera.
Tucaković: 'Sve je suho kao barut'
6.51 - Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je reporterki RTL-a Danas da na Pelješcu zasad nisu ugroženi objekti, ali da je situacija ozbiljna zbog vjetra i iznimno suhog terena.
"Sve je suho ko' barut", poručio je Tucaković te najavio slanje zračnih snaga na požarište.
6.40 - Stigla je informacija o novom požaru na Pelješcu.
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