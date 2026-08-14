Ogroman požar i na Pelješcu: Svi kanaderi s Omiša preusmjereni tamo, vatra se širi

Na Pelješcu je jutros izbio veliki požar na području Kune Pelješke, a zbog jakog vjetra i izrazito suhog terena na požarište su upućene brojne vatrogasne snage, kao i kanaderi i Air Tractor.

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Veliki požar izbio je jutros na području Kune Pelješke, a zbog jake bure i suhog terena vatra se brzo širi

Svi kanadera s požarišta kod Omiša preusmjerena su na Pelješac, u gašenje je uključen i Air Tractor

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Četiri kanadera preusmjerena na Pelješac

8.20 - Ministarstvo obrane izvijestilo je kako su četiri kanadera koji su bili angažirani kod Omiša preusmjereni na požarište Pelješac - Kuna Pelješka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, uz dodatan angažman jednog AirTractora.

Foto: Antun Poljanić/Dubrovački dnevnik

Također su izvijestili kako je Obalna straža Oružanih snaga tijekom noći bila angažirana s brodicom "Modrulj" na evakuaciji ljudi na lokaciji Lokva Rogoznica - Omiš u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Kanaderi i brodica "Modrulj" Hrvatske vojske angažirani na požarištima kod Omiša i na Pelješcu❗️



ℹ️ Protupožarni avioni 4️⃣ Canadaira CL-415 koji su bili angažirani kod Omiša preusmjereni su uz dodatan angažman jednog AirTractora AT-802 na požarište Pelješac - Kuna Pelješka,… pic.twitter.com/EYljM7IYuf — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 14, 2026

Situacija na Pelješcu ozbiljna

7.00 - Veliki požar izbio je jutros na području Kune Pelješke, a zbog jake bure vatra se širi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da su angažirani gotovo svi raspoloživi vatrogasci u županiji, među njima snage s Korčule i Pelješca, Državna interventna postrojba i dubrovački vatrogasci.

"Dižemo mnoge od njih na Korčuli, Pelješcu, Državnu interventnu postrojbu, Dubrovačke vatrogasce...Situacija baš nije dobra, puštre velika bura i širi ga", rekao je Simović za Dubrovački dnevnik.

Vatrogasci su tijekom noći ugasili i požar u Lovištu na Pelješcu, dok su na Šipanu gasili uz pomoć kanadera.

Tucaković: 'Sve je suho kao barut'

6.51 - Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je reporterki RTL-a Danas da na Pelješcu zasad nisu ugroženi objekti, ali da je situacija ozbiljna zbog vjetra i iznimno suhog terena.

"Sve je suho ko' barut", poručio je Tucaković te najavio slanje zračnih snaga na požarište.

6.40 - Stigla je informacija o novom požaru na Pelješcu.