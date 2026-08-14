Karlo i Kaja uživali u večernjem izlasku: Zaljubljeni par nije skidao ruke jedno s drugoga
Večer su proveli uz pjesmu, ples i društvo još jedne kandidatkinje showa
Kaja Casar (27) i Karlo Godec (27) nastavljaju nizati zajedničke ljetne uspomene, a ovoga puta romantične trenutke spojili su s dobrim društvom, večerom, vinom i plesom. Par iz 'Gospodina Savršenog' večer je proveo u opuštenom izlasku, a s njima je bila i još jedna dobro poznata kandidatkinja showa, Antonela Jukičić (29).
Čini se da se ekipa ovog ljeta gotovo ne razdvaja. Kaja i Karlo s Antonelom se druže već danima, a zajedno su bili i prije nekoliko dana kada su proslavili njezin rođendan. Sada su ponovno okupili društvo i prepustili se večeri ispunjenoj glazbom, pjesmom i plesom.
Kaja je za izlazak odabrala upečatljivu crvenu haljinu s prorezima koja je istaknula njezinu preplanulu put, dok je kosu podignula u elegantan rep. Karlo je ostao vjeran nešto klasičnijem izdanju, no pažnju su ponovno privukli njihovim zajedničkim trenucima i dobrom energijom.
Na snimkama s večeri mogu se vidjeti kako nasmijani plešu i pjevaju uz glazbu uživo, a Karlo je u jednom trenutku Kaju nježno zagrlio s leđa dok je u ruci držao čašu vina.
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