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OMILJEN PAR /

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na brodu: Njihovo društvo ukralo je svu pažnju

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na brodu: Njihovo društvo ukralo je svu pažnju
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Foto: RTL

Kaja je trenutke odmora iskoristila i za sunčanje u bikiniju životinjskog uzorka

8.8.2026.
19:02
Hot.hr
RTL
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Kaja Casar (27) i Karlo Godec (27) ljeto provode daleko od gužve, uživajući u morskim radostima i zajedničkim trenucima na brodu. Omiljeni par iz RTL-ova showa „Gospodin Savršeni“ svojim je pratiteljima pokazao djelić ljetne idile, a u glavnoj ulozi ponovno je bio njihov ljubimac, pas Mile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kaja je objavila video snimljen pred zalazak sunca, u kojem su ona i Karlo opušteno uživali na palubi. Topli prizori s mora brzo su privukli pažnju njihovih pratitelja, no najviše simpatija ponovno je pokupio upravo njihov psić.

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na brodu: Njihovo društvo ukralo je svu pažnju
Foto: RTL

Mile je ukrao show

Dok su Kaja i Karlo odmarali na brodu, Mile se smjestio između njih i uživao u pažnji svojih vlasnika. U jednom od najdražih kadrova svo troje leže jedno uz drugo, nasmijani i potpuno opušteni, dok ih obasjavaju posljednje zrake sunca.

Kaja je trenutke odmora iskoristila i za sunčanje u bikiniju životinjskog uzorka, dok je Karlo pozirao nasmijan i uživao u društvu svoje djevojke i njihovog ljubimca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaja Casar (@casarkaja)

 

Karlo GodecKaja CasarGospodin Savršeni 2026
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