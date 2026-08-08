Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na brodu: Njihovo društvo ukralo je svu pažnju

Kaja Casar (27) i Karlo Godec (27) ljeto provode daleko od gužve, uživajući u morskim radostima i zajedničkim trenucima na brodu. Omiljeni par iz RTL-ova showa „Gospodin Savršeni“ svojim je pratiteljima pokazao djelić ljetne idile, a u glavnoj ulozi ponovno je bio njihov ljubimac, pas Mile.

Kaja je objavila video snimljen pred zalazak sunca, u kojem su ona i Karlo opušteno uživali na palubi. Topli prizori s mora brzo su privukli pažnju njihovih pratitelja, no najviše simpatija ponovno je pokupio upravo njihov psić.

Foto: RTL

Mile je ukrao show

Dok su Kaja i Karlo odmarali na brodu, Mile se smjestio između njih i uživao u pažnji svojih vlasnika. U jednom od najdražih kadrova svo troje leže jedno uz drugo, nasmijani i potpuno opušteni, dok ih obasjavaju posljednje zrake sunca.

Kaja je trenutke odmora iskoristila i za sunčanje u bikiniju životinjskog uzorka, dok je Karlo pozirao nasmijan i uživao u društvu svoje djevojke i njihovog ljubimca.