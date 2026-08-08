Luka Vušković debitirao za Brighton: Evo kako je odigrao

Najveći hrvatski talent i jedan od ponajboljih mladih braniča na svijetu, Luka Vušković, ovog je ljeta prešao iz Tottenhama u Brighton u transferu teškom 53 milijuna eura, uz još pet milijuna eura bonusa i 20 posto od idućeg transfera.

Dakle, u Brightonu mu jako vjeruju, a to pokazuje i činjenica da je u prijateljskoj utakmici protiv Rome, koju su Englezi pobijedili 3-0, Vušković počeo u udarnoj postavi.

Vušković je protiv Rome odigrao prvih 45 minuta, a tijekom svog nastupa upisao je tri otklonjene opasnosti, dva presijecanja te po jedan blokirani udarac i osvojeni posjed, kao i jedan osvojeni zračni duel i jedan udarac glavom. Uz to, imao je i tri napravljena prekršaja te tri izgubljena duela na tlu, što je hrvatskom stoperu, prema Sofascoreu, donijelo ocjenu 6.6.