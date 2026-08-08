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NAJVEĆI HRVATSKI TALENT /

Luka Vušković debitirao za Brighton: Evo kako je odigrao

Luka Vušković debitirao za Brighton: Evo kako je odigrao
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Foto: Adam Davy, PA Images/Alamy/Profimedia

Za debitantski nastup Sofascore je Vuškoviću dao ocjenu 6,6.

8.8.2026.
19:55
Sportski.net
Adam Davy, PA Images/Alamy/Profimedia
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Najveći hrvatski talent i jedan od ponajboljih mladih braniča na svijetu, Luka Vušković, ovog je ljeta prešao iz Tottenhama u Brighton u transferu teškom 53 milijuna eura, uz još pet milijuna eura bonusa i 20 posto od idućeg transfera.

Dakle, u Brightonu mu jako vjeruju, a to pokazuje i činjenica da je u prijateljskoj utakmici protiv Rome, koju su Englezi pobijedili 3-0, Vušković počeo u udarnoj postavi.

Vušković je protiv Rome odigrao prvih 45 minuta, a tijekom svog nastupa upisao je tri otklonjene opasnosti, dva presijecanja te po jedan blokirani udarac i osvojeni posjed, kao i jedan osvojeni zračni duel i jedan udarac glavom. Uz to, imao je i tri napravljena prekršaja te tri izgubljena duela na tlu, što je hrvatskom stoperu, prema Sofascoreu, donijelo ocjenu 6.6.

Luka VuškovićBrighton
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