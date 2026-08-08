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TUŽAN DAN /

Ponajveći nogometaš svih vremena Lionel Messi zauvijek je ostao bez oca

Težak dan za obitelji Messi. Ponajveći nogometaš svih vremena zauvijek je ostao bez oca.

U Argentini je u 68. godini života preminuo Jorge Messi koji je Leu kroz cijelu karijeru bio jedan od najvećih oslonaca. Uz njega je bio od Newell's Old Boysa pa sve do najvećih nogometnih pozornica svijeta. Kao ključan trenutak, sam Messi je označio prelazak u Barcelonu. Tada je majka ostala s ostatkom obitelji u Rosariju, a tata Jorge pratio ga je i u Europu. Messi je u više puta navrata javno govorio kako mu je ta očeva odluka bila presudna na putu do onog po čemu danas pamtio argentinskog čarobnjaka.

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8.8.2026.
20:34
RTL Danas
SmrtJorge MessiLionel Messi
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