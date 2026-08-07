Vani nesnosne vrućine, unutra samo 11 stupnjeva: Turisti otkrili idealan bijeg

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SKRIVENI DRAGULJ SUSJEDSTVA /

Spas od velikih vrućina u susjednoj Bosni i Hercegovini turisti i domaći sve češće traže u špilji Vjetrenici.

Temperatura ondje ne prelazi 11 stupnjeva, špilja je pod zaštitom UNESCO-a, a dom je i brojnim životinjskim vrstama, među kojima je najpoznatija čovječja ribica.

Vjetrenicu je prošle godine posjetila 21 tisuća ljudi, a više od polovice upravo tijekom ljetnih mjeseci.

"Kad uđemo u špilju, dočeka nas ugodan povjetarac, a zatim postane prilično hladno. Špilja pruža osvježenje ne samo za oči već i za cijelo tijelo", rekao je turist iz Indije Ranjithkumar Rajendran.

Više pogledajte u prilogu.