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SKRIVENI DRAGULJ SUSJEDSTVA /

Vani nesnosne vrućine, unutra samo 11 stupnjeva: Turisti otkrili idealan bijeg

Spas od velikih vrućina u susjednoj Bosni i Hercegovini turisti i domaći sve češće traže u špilji Vjetrenici.

Temperatura ondje ne prelazi 11 stupnjeva, špilja je pod zaštitom UNESCO-a, a dom je i brojnim životinjskim vrstama, među kojima je najpoznatija čovječja ribica.

Vjetrenicu je prošle godine posjetila 21 tisuća ljudi, a više od polovice upravo tijekom ljetnih mjeseci.

"Kad uđemo u špilju, dočeka nas ugodan povjetarac, a zatim postane prilično hladno. Špilja pruža osvježenje ne samo za oči već i za cijelo tijelo", rekao je turist iz Indije Ranjithkumar Rajendran.

Više pogledajte u prilogu.

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7.8.2026.
20:27
RTL Danas
Bosna I HercegovinaVrućineUnescošpilja
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