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KONFERENCIJSKA LIGA /

Bivši igrač Rijeke i Hajduka komentirao nam je europske pobjede

Nogometaši Rijeke su u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige na Rujevici slavili sinoć protiv finskog Ilvesa 1:0. I izravan prijenos uzvratne utakmice u Finskoj moći ćete pratiti samo na RTL-u i na platformi VOYO - 13 kolovoza u 18:00 sati.

Hajduk je napravio veliki korak prema play-offu Konferencijske lige. Splićani su u Vilniusu uvjerljivo svladali Žalgiris 5:2 i praktički jednom nogom zakoračili u završno pretkolo.

Pobjedu Rijeke i Hajduka za naš je portal komentirao bivši nogometaš oba kluba Igor Musa. Cijeli intervju novinaru Silviju Maksanu čitajte OVDJE.

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7.8.2026.
17:26
Sportski.net
Igor MusaKonferencijska LigaHnk RijekaHajduk
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