Igor Musa: 'Nisam znao da za njih brani bivši dinamovac, pravi je primjer. Lako je komentirati s kauča'

Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju Konferencijske lige. Momčad s Rujevice u prvoj je utakmici trećega pretkola, odigranoj u četvrtak uz izravni prijenos na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo, svladala finski Ilves s 1-0, a trenutak odluke donio je prekrasan pogodak Nike Jankovića s nekih 17 metara.

Riječani su dominirali, osobito tijekom prvih 45 minuta, u kojima su stvorili nekoliko izglednih prilika. Ipak, mreža gostiju zatresla se samo jednom, ponajviše zahvaljujući raspoloženom Farisu Krkaliću. Nekadašnji vratar Dinama nizom je odličnih obrana spriječio uvjerljiviji poraz svoje momčadi i prometnuo se u junaka Ilvesa na Rujevici.

Kad sam sjeo gledati utakmicu s društvom za stolom, netko je rekao: 'Faris Krkalić je naš dečko, bio u Dinamu' i tako dalje. Čak da je vidio još par klubova, bio je kao i svugdje druga opcija, alternativa, nije bio standardan, ali ovo je dobar primjer svim golmanima i svim igračima. Ako si u klubu, nisi u prvom planu, ne treba odustajati. Treba vjerovati u sebe i svoje kvalitete. Ovo je nekako po meni pravi sportski primjer da se može uspjeti i na teži način. Igor Musa za Net.hr.

Mršava zaliha

Iako Rijeka u Tampere ne putuje s osjetnijom zalihom, prikazanom igrom ostavila je dojam kvalitetnije momčadi. Tu će prednost sada morati potvrditi i u uzvratu te izboriti prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Igor Musa, riječka pusa, kako ga je nazvao pokojni slavni radioreporter Ivo Tomić, za portal Net.hr komentira utakmicu Rijeke i Ilvesa i pobjedu Hajduka protiv Žalgirisa u istoj fazi istog natjecanja.

Igor Musa Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Osvrnuo se Igor Musa na taktičke zamisli Matjaža Keka, kvalitetu finske momčadi, ali i na iznenađujućeg junaka gostiju, hrvatskog vratara Farisa Krkalića koji je spasio Ilves da ne potone pod naletima i udarima Nevere s Kvarnera. Musa je prokomentirao i visoku pobjedu Hajduka te otkrio kako je pratiti utakmice s druge strane, iz perspektive gledatelja.

'Kek ne voli primiti gol, ali Rijeka je mogla i uvjerljivije'

Rijeka je slavila 1-0, no dojam je da je pobjeda mogla biti i uvjerljivija. Jeste li razočarani minimalnom prednošću i kako ste vidjeli utakmicu? Matjaž Kek ostavlja dojam kao da je razočaran samo s jednim golom u finskoj mreži.

"Dobro, poznavajući rad Matjaža Keka, on kad ne primi gol, ne vjerujem da je baš pretjerano razočaran tako da s te strane vjerojatno je zadovoljan, a što se tiče ovog ofenzivnog dijela, Rijeka je vjerojatno mogla dati i bila bliže da zabije još jedan pogodak ili dva i da mirno ode na goastovanje. Prvo poluvrijeme su odradili jako dobro i disciplinirano, ali ipak nisu uspjeli prenijeti u drugih 45 minuta takvu igru niti su zabili pogodak kao u prvih 45 minuta. Jedan od tih razloga je i izostanak Fruka koji je, vidjelo se puno u drugom poluvremenu da je puno nedostajao, naročito u igri prema naprijed i razbijanju obrambenih linija Ilvesa. Rijeka je imala inicijativu, šanse, međutim u zadnjih deset minuta je stvarno igrala dobro i imala svoje prilike. Ostalo je kako je ostalo i to je jedan rezultat koji daje prednost, ali brzo se istopi. Tako da u uzvratu će Rijeka imati jako ozbiljnu utakmicu. Ne sumnjam da će Rijeka proći i plasirati se u playoff Konferencijske lige. Rijeka je već iskusna europska momčad po pitanju prolaza, tako da stvarno očekujem da u nezgodnoj utakmici, moram opet naglasiti, u uzvratu, da ipak izbori prolaz dalje jer, kažem, ima iskustva, ima kvalitetu, ima dobru momčad. Ima jako dobrog i iskusnog trenera i ne sumnjam da će posložiti momčad za uzvrat na najbolji mogući način", govori u uvodu Igor Musa.

Matkaž Kek Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

'Ilves nije za podcjenjivanje'

Jeste li ostali iznenađeni prezentacijom Ilvesa ili ste očekivali upravo takav finski nogomet?

"Nisu bezazleni, nisu za podcjenjivanje. Gosti iz Tamperea su očekivano bili jako tvrdi, organizirani i ništa nije moglo poljuljati njihov sustav igre i namjere kako sačuvati gol i ugroziti Rijeku. Ostali su dosljedni svojoj igri i planu igre. Tipično nekako sjevernjački, tako da je Ilves ozbiljna momčad. Znaju i u kombinatoriku ući, što se vidjelo kroz pasove da dođu do šesnaest metara Riječana. U uzvratu će biti vrlo ozbiljna utakmica i vjerojatno kao domaćini da će biti još opasniji."

U utakmici je iskočilo jedno ime, vratar Ilvesa, Hrvat Faris Krkalić. Jeste li znali za njega? Dobar golman...

"Nisam, kao što nisu znali mnogi od nas koji smo gledali ovu utakmicu na RTL-u da brani za Ilves. Odigrao je odlično, spasio goste od težeg i većeg poraza, ali zato služe dobri golmani. Kad sam sjeo gledati utakmicu s društvom za stolom, netko je rekao: 'To je naš dečko, bio u Dinamu' i tako dalje. Čak da je vidio još par klubova, bio je kao i svugdje druga opcija, alternativa, nije bio standardan, ali ovo je dobar primjer svim golmanima i svim igračima. Ako si u klubu, nisi u prvom planu, ne treba odustajati i treba vjerovati u sebe i svoje kvalitete. Ovo je nekako po meni pravi sportski primjer da se može uspjeti i na teži način", nahvalio je Igor Musa golmana Ilvesa Farisa Krkalića.

Svaka čast momku, ali da se ne bi ostvarila ona poslovica "tko će kome ako ne svoj svome" pa da zapapri Rijeci u Tampereu.

'Faris Krkalić je branio jako dobro'

"Nadam se da neće tako biti, ali nema, Faris Krkalić je branio stvarno dobro u ovoj utakmici, spasio je svoju momčad, ali Rijeka je odigrala na zadovoljavajućem nivou i u uzvratu je sve u njihovim nogama".

Faris Krkalić dok je branio u Dinamu Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Niko Janković je zabio pobjednički gol. Kako ste vidjeli njegovu igru?

"Vidjelo se da ga je taj gol opustio i da je bio nekako rasterećen, opušteno je igrao. Isto tako, u drugom poluvremenu se vidjelo da mu nedostaje Toni Fruk, ta mantinela da s Frukom odigrava duple pasove, da mu odvlači pažnju obrambenih igrača. Janković jako dobro surađuje s Frukom. Janković je napravio svoje, zabio gol, odigrao jako dobru utakmicu i raduje njegova forma. Meni je Samuele Vignato, igrač koji je ušao u nastavku umjesto Fruka, ostavio dojam da je odličan, dosta dobar. Živ je, dinamičan igrač i dobro se kreće između linija, nezgodan je, zna nogomet, jako je upotrebljiv i mislim da je Kek najbolje znao kako s njim i mislim da će biti od velike pomoći momčadi Rijeke. No, treba reći da je Toni Fruk ostao na terenu i u drugom poluvremenu, da bi igra Rijeke bila bolja i protočnija, opasnija."

Niko Janković Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Toni Fruk Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

'Lako je komentirati kad si sa strane uz piće i kokice'

Jeste li pratili i Hajdukovu europsku utakmicu?

"Nisam gledao, ali sam vidio rezultat 5-2 za Hajduk protiv Žalgirisa u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige. Lijepo zvuči rezultat. Neka je Hajduk pobijedio na takav način u jednoj europskoj utakmici. Raduje i ohrabruje za nastavak".

Probudi li se u vama želja, kad gledate utakmicu, da uskočite u kopačke, na teren i pokažete kako se to radi?

"Da, što bi napravio ja da igram i to, shvaćam što me pitate... Naravno da kad gledaš utakmicu da ti dođe da bi neke situacije drugačije odigrao ili primio loptu, da bi drugačija bila ideja. Nogomet nije uopće lagan i lako je komentirati s kauča, kad si sa strane uz piće i kokice, ali kad si na terenu, to je puno, puno teže realizirati i napraviti. Kad si umoran i još imaš toliko nogu oko sebe, igrača i svojih i protivničkih, naći pravo rješenje nije lako. Nogomet je puno teža igra nego što se čini kad se gleda na televiziji. Svi smo mi i navijači i stručnjaci i treneri kad gledamo i komentiramo, tako da to jednostavno ide uz nogomet. I komentari, pozitivni i negativni, to je dio nogometa."

Živciraju li vas komentirati ljudi oko vas kad u društvu gledate utakmicu, primjerice kao što ste sad gledali Rijeku protiv Ilvesa u restoranu?

"Navikao sam se na svakojaka okruženja i kvalitetu komentara, tako da niti odobravam niti osporavam. Ljudi imaju pravo na komentare, kao što isto mi komentiramo neka politička i društvena pitanja, neke vijesti dnevne, a nismo baš stručni u tom pogledu. Televizija služi za to", zaključio je Igor Musa.