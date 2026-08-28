Socca Svjetsko prvenstvo: Tko su favoriti i kakve šanse ima Hrvatska?

Essen, grad u srcu Njemačke, ponovno je epicentar svjetskog malog nogometa. Od 28. kolovoza do 6. rujna, 48 reprezentacija borit će se za naslov na Socca Svjetskom prvenstvu.

Među njima je i Hrvatska, koja se na najveću scenu vraća s golemim ambicijama, ali i ožiljcima prošlosti. Nakon što su zbog financijskog sloma propustili prvenstvo u Meksiku, izabranici Dine Kovača žele dokazati da im je mjesto u samom vrhu.

Elita na okupu: Tko su glavni kandidati za tron?

Konkurencija u Essenu jača je no ikad. Na temelju recentnih rezultata, nekoliko se reprezentacija izdvaja kao glavni favorit za osvajanje naslova. Predvodnik je svakako Kazahstan, neupitna sila koja dominira ovim sportom posljednjih godina. Aktualni su viceprvaci svijeta iz Omana 2024., a kontinuitet su potvrdili s dva uzastopna naslova na EuroCupu te finalom Europskog prvenstva u Albaniji u svibnju ove godine. Odmah uz njih je i Oman, branitelj naslova s domaćeg terena, reprezentacija koja je pokazala da se zna nositi s najvećim pritiskom. Značajnu prijetnju predstavlja i Španjolska, koja u Njemačku stiže kao aktualni europski prvak nakon što je u Tirani nadigrala upravo moćni Kazahstan.

U širi krug favorita svakako spadaju i Poljska, europski prvak iz 2025., te uvijek neugodna Rumunjska, reprezentacija koja je konstantno u završnicama velikih natjecanja. Ne treba zaboraviti ni Srbiju, koja je na posljednjem Euru u Albaniji osvojila brončanu medalju, dokazavši da posjeduje kvalitetu za borbu s najboljima, kao ni domaćina Njemačku koja je osvojila prvo prvenstvo.

Foto: Kazimierz Koper/imago sportfotodienst/Profimedia

Hrvatska između stare slave i novih izazova

Put Hrvatske do Essena bio je trnovit. Gorka uspomena na 2025., kada je reprezentacija zbog izostanka financijske podrške morala odustati od SP-a u Meksiku, i dalje je prisutna. "Imali smo ekipu spremnu napraviti povijesni rezultat. Zato je još teže prihvatiti da nismo otputovali", s gorčinom je tada izjavio izbornik Dino Kovač. Taj udarac, opisan kao pokazatelj neodrživog stanja u sportu, mogao je slomiti momčad, no čini se da je ojačao njihovu odlučnost. Vraćaju se gladniji, podsjećajući na nisku medalja koja potvrđuje klasu: svjetska bronca iz Omana 2024., polufinale u Essenu 2023. te tri europska odličja. Ipak, rani ispad s Eura u Albaniji ove godine upalio je alarm.

Iako se neuspjeh pripisuje izostanku izbornika Kovača, služi kao upozorenje. Ždrijeb im je dodijelio Italiju, Peru i Afganistan. "Nadam se da će nam prve dvije utakmice poslužiti da se uigramo, a potom s Italijom igrati za prvo mjesto", procijenio je Kovač. Igrači dijele optimizam. "Malo žalim da u Omanu nismo pobijedili u polufinalu. Nadam se da ćemo ovaj put imati više sreće", izjavio je reprezentativac Hajdić. Poruku je najbolje sažeo izbornik: "Na ovakva natjecanja nitko ne odlazi biti treći ili četvrti. Svi žele biti prvi. Nadam se da uz pomoć navijača možemo do zlata."

Hrvatska u Essen dolazi s reputacijom, kvalitetom i teretom dokazivanja. Nakon što su prebrodili financijski kolaps i kiks iz Albanije, Svjetsko prvenstvo prilika je za iskupljenje i potvrdu da pripadaju eliti. Put do zlata bit će težak i ispunjen dvobojima protiv najjačih, a započinje protiv Afganistana.

Prvu utakmicu Hrvatska u Essenu igra u petak, 29. kolovoza, u 17:00 protiv Afganistana. Utakmicu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi VOYO.