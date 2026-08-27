Hrvatska socca elita lovi svjetsko zlato, evo što sve trebate znati o našoj reprezentaciji

Hrvatska socca reprezentacija s najvišim mogućim ambicijama putuje u Njemačku, gdje će se od 28. kolovoza do 6. rujna boriti za toliko željeni naslov svjetskog prvaka. Grad Essen, sretno mjesto za hrvatske malonogometaše, ponovno je domaćin smotre najboljih svjetskih selekcija, a izabranici Dine Kovača dolaze odlučniji no ikad da svojoj bogatoj kolekciji medalja dodaju i onu jedinu koja nedostaje, zlatnu.

Povratak na mjesto uspjeha

Upravo je Essen grad u kojem je ispisana jedna od najljepših stranica hrvatskog socca nogometa. Na Svjetskom prvenstvu 2023. godine, održanom na Kennedyplatzu u srcu grada, Hrvatska je osvajanjem četvrtog mjesta ostvarila svoj prvi veliki globalni uspjeh. Taj je rezultat bio istinska prekretnica i uvertira u niz fantastičnih postignuća koja su uslijedila. Već iduće godine, na Svjetskom prvenstvu u Omanu, reprezentacija je otišla korak dalje i okitila se brončanom medaljom. Nakon što su zbog financijskih poteškoća morali propustiti prvenstvo u Meksiku, povratak na svjetsku scenu označio je i povratak Hrvatske u sam vrh, gdje po kvaliteti i pripada. Sada se vraćaju u Essen, ne kao iznenađenje, već kao jedan od najozbiljnijih favorita za naslov.

Foto: International Socca Federation

Izbornik Kovač i odabrana vrsta

Na čelu reprezentacije stoji izbornik Dino Kovač, koji je odabrao dvanaestoricu koja će braniti hrvatske boje. Popis putnika za Essen čine: Kljančić, Jelinić, Franjkić, Kovačević, Žumberac, Haluška, Popović, Skorin, Medak, Hajdić, Sudar i Jurjević-Adžić. Iako su neki standardni reprezentativci ovoga puta izostali, Kovač je naglasio kako ima puno povjerenje u odabrani kadar.

Foto: Socca Croatia

"Vjerujem u kvalitetu i karakter novih imena te u zajedništvo koje krasi ovu momčad", poručio je izbornik.

Cijela momčad, kako je istaknuo, na prvenstvo ne odlazi s ciljem da budu treći ili četvrti, već s jasnom željom za osvajanjem svjetskog naslova.

Kontinuitet europskih medalja kao zalog za optimizam

Osim uspjeha na svjetskim prvenstvima, ono što Hrvatsku svrstava u najuži krug favorita jest nevjerojatan kontinuitet na europskim natjecanjima. Naime, hrvatska socca reprezentacija osvojila je medalju na svakom Europskom prvenstvu na kojem je dosad nastupila. U svojoj riznici imaju dvije brončane medalje, osvojene 2023. i 2025. godine, te jedno srebro iz 2024. Takav niz uspjeha potvrđuje iznimnu kvalitetu i mentalitet pobjednika koji je Kovač usadio u momčad.

Put kroz skupinu: Poznati rivali i jedna nepoznanica

Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u zanimljivu skupinu, gdje će snage odmjeriti s reprezentacijama Afganistana, Perua i Italije. Prvi protivnik bit će Afganistan, selekcija koja je na turnir ušla kao zamjena za Južnoafričku Republiku i stoga predstavlja određenu nepoznanicu. Nakon toga slijedi dvoboj s Peruom, a natjecanje u skupini zaključit će se pravim malonogometnim klasikom protiv starih rivala, Talijana. Izbornik Kovač se nada kako će uvodne utakmice poslužiti za fino uigravanje momčadi, a da će upravo susret s Italijom na kraju odlučivati o prvom mjestu u skupini i lakšem putu u nokaut fazi natjecanja.

Prvu utakmicu Hrvatska u Essenu igra u petak, 29. kolovoza, u 17:00 protiv Afganistana. Utakmicu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.

Foto: International Socca Federation

Što je zapravo socca i zašto je toliko popularna?

Za one koji se tek upoznaju s ovim sportom, socca je dinamična inačica malog nogometa u formatu šest protiv šest. Igra je brza, intenzivna i prepuna atraktivnih poteza. No, Svjetsko prvenstvo je više od samog nogometa; to je spoj sporta i festivala, gdje se uz teren nalaze glazba i kamioni s hranom. Atmosfera podsjeća na navijačke zone velikih natjecanja, a dokaz popularnosti je i podatak da je prvenstvo u Essenu 2023. privuklo više od 130.000 gledatelja, što stvara jedinstven ambijent za igrače i navijače.

Hrvatska u Essen putuje s jasnim ciljem. Nakon bronce, srebra i četvrtog mjesta, jedino što nedostaje u bogatoj vitrini jest svjetsko zlato. S iskusnim vodstvom, dokazanom kvalitetom i pobjedničkim mentalitetom, ova generacija ima priliku ispisati povijest i popeti se na krov svijeta. Prvenstvo počinje uskoro, a uzbuđenje raste iz dana u dan.