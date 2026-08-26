Vratar hrvatske socca reprezentacije poslao poziv, evo kako ih možete gledati

Jedan od dva vratara hrvatske socca reprezentacije Teo Klanjčić uoči nastupa na nadolazećem Socca Svjetskom prvenstvu, koje se održava od 28. kolovoza do 6. rujna u njemačkom Essenu, uputio je poziv navijačima iz svojih Vinkovaca.

"Hrvatska sudjeluje na Svjetskom prvenstvu u malom nogometu u Essenu, dođite i podržite nas", rekao je Klanjčić pa onima koji ne mogu doći rekao da ih prate putem prijenosa.

Prijenose utakmica Hrvatske socca reprezentacije na Svjetskom prvenstvu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.

Hrvatska je na SP-u smještena u skupinu u kojoj će joj protivnici biti Afganistan, Peru i Italija.

Prvu utakmicu Hrvatska u Essenu igra u petak, 29. kolovoza, u 17:00 protiv Afganistana. Utakmicu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.