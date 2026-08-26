Nova smrt na cesti: U sudaru automobila i motora, poginuo čovjek

U samo dva sata na zagrebačkom području dogodile su se dvije teške prometne nesreće u kojima su smrtno stradale dvije osobe.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, u srijedu oko 16.55 sati na Sisačkoj cesti u Novom Zagrebu sudarili su se osobni automobil i motocikl. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala.

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o okolnostima sudara.

Dva sata ranije još jedna tragedija

Podsjetimo, samo dva sata ranije, oko 14.55 sati, dogodila se još jedna teška prometna nesreća u Velikoj Gorici.

Na raskrižju državne ceste D30 i Velikogoričke ceste sudarili su se osobni automobil i motocikl, a jedna je osoba također smrtno stradala.

I na mjestu te nesreće policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije.