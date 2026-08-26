FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U NOVOM ZAGREBU /

Nova smrt na cesti: U sudaru automobila i motora, poginuo čovjek

Nova smrt na cesti: U sudaru automobila i motora, poginuo čovjek
×
Foto: ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Nesreća se dogodila na Sisačkoj cesti

26.8.2026.
18:27
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
ilustracija: Igor Soban/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U samo dva sata na zagrebačkom području dogodile su se dvije teške prometne nesreće u kojima su smrtno stradale dvije osobe.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, u srijedu oko 16.55 sati na Sisačkoj cesti u Novom Zagrebu sudarili su se osobni automobil i motocikl. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala.

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o okolnostima sudara.

Dva sata ranije još jedna tragedija

Podsjetimo, samo dva sata ranije, oko 14.55 sati, dogodila se još jedna teška prometna nesreća u Velikoj Gorici.

Na raskrižju državne ceste D30 i Velikogoričke ceste sudarili su se osobni automobil i motocikl, a jedna je osoba također smrtno stradala.

I na mjestu te nesreće policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije.

PrometnaSmrtPoginuliNovi Zagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike