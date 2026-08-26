Doživjela je spontani pobačaj: 'Liječnici su mi odbijali pregled, sada se bojim ostati trudna'

Jodie Evans (22) iz Wolverhamptona tvrdi da ju je bolnica zanemarila tijekom spontanog pobačaja, odbivši joj napraviti ultrazvuk i umanjujući njezine nesnosne bolove.

"Zbog svega što sam proživjela, sada se bojim ponovno zatrudnjeti u budućnosti", ispričala je za Mirror.

Prvi znakovi i odbijanje pomoći

Jodie je 10. lipnja 2026. godine saznala da je pet tjedana trudna sa svojim prvim djetetom. No, sreća je kratko trajala. Krajem srpnja, u sedmom tjednu trudnoće, počela je osjećati jake bolove i primijetila je krvarenje. Zabrinuta, odmah je kontaktirala liječnike, no oni su je odbili.

"Rekli su mi da nemaju slobodnih termina za pregled dok ne budem trudna 12 i pol tjedana. Uvjeravali su me da je krvarenje normalno i da mogu čekati", tvrdi Jodie. Međutim, osjećala je da nešto nije u redu. Njezina se sumnja pojačala kada su svi simptomi trudnoće iznenada nestali.

"Svi moji trudnički simptomi, poput bolnih grudi i žudnje za hranom, naglo su nestali. Pitala sam svoju primalju o tome i spomenula joj kako sam na internetu pročitala da to može biti znak spontanog pobačaja. Unatoč tome, odbila mi je dati uputnicu za ultrazvuk uz objašnjenje da se općenito osjećam dobro", priča Britanka.

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Potvrda na privatnom pregledu

Kako bi umirila svoje strahove, u desetom tjednu trudnoće odlučila je platiti privatni ultrazvučni pregled. Ondje je, zajedno sa svojim partnerom Bradom (22), doživjela šok. Liječnik im je priopćio poražavajuću vijest: beba nije imala otkucaje srca i preminula je u šestom tjednu i šestom danu trudnoće, gotovo mjesec dana ranije.

"Liječnici su mi stalno govorili da ultrazvuk nije potreban i uporno su me odbijali. Zato sam, da se umirim, u desetom tjednu trudnoće rezervirala privatni pregled. Strašno je što sam morala platiti da bih saznala istinu. Da su mi napravili pregled u osmom tjednu, smanjio bi se rizik od infekcije kojem sam bila izložena", ističe.

Privatna klinika proslijedila je njezine podatke lokalnoj bolnici, odakle su joj obećali javiti se unutar 24 sata, no Jodie tvrdi da poziv nikada nije stigao.

Dva tjedna agonije

Njezino se stanje drastično pogoršalo 4. kolovoza. Osjećala se sve lošije, a bolovi su postali neizdrživi. "Otišla sam na hitni odjel gdje mi je potvrđen spontani pobačaj, ali su mi rekli da će se proces odvijati prirodno. Objasnili su mi da ne mogu dobiti lijekove protiv bolova i da će iskustvo biti slično jačoj mjesečnici", prisjeća se.

No, stvarnost je bila daleko gora. Dva dana kasnije počela je osjećati kontrakcije na koje je nitko nije upozorio. "Kada sam osjetila tu bol i primijetila krv, shvatila sam da nešto ozbiljno nije u redu i da sam zanemarena", napominje.

Cijelo njezino potresno iskustvo prenijeli su britanski mediji, ističući agoniju kroz koju je prolazila. U jednom trenutku dva puta se onesvijestila. Njezin dečko pozvao je hitnu pomoć, ali su mu rekli da situacija nije hitna.

"Znojila sam se i tresla, mislila sam da imam infekciju. Zbog jakog krvarenja i nesnosnih bolova od kojih sam vrištala, mislila sam da umirem", opisala je svoje stanje. Cijela je agonija, prema njezinim riječima, trajala oko dva tjedna, nakon čega se osjećala otupjelo i izgubila je povjerenje u bolnički sustav.

"Bila je to moja prva trudnoća i bila sam prestravljena. Iz bolnice su mi poručili da to prebolim i odspavam, ali bol koju sam doživjela bila je fizički i psihički traumatična. Morala sam obavljati svakodnevne poslove trpeći strašne bolove. Cijelo iskustvo je bilo veliki šok i sada se jako bojim ponovno zatrudnjeti", zaključuje Jodie Evans.

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