Dubrovčanin Dominik (27) poginuo u španjolskoj luci: Cure detalji tragedije

Dubrovački pomorac Dominik Vidoš poginuo je u ponedjeljak, 24. kolovoza, u luci Valencia u Španjolskoj. Radio je kao drugi časnik za kompaniju Jan De Nul Group.

"Tužan je dan za Porporelu i Porporelaše jer nas je prerano napustio naš Dominik i ne možemo vjerovati da ga više nećemo vidjeti kako igra karte, nogotenis i kako zajedno idemo navijati za našu Porporelu", objavili su Porporelaši opraštajući se od velikog prijatelja.

Kako piše Dubrovački dnevnik, emotivnom porukom oprostio i Denis Pavela.

"Dragi naš Domi, otišao si prerano, tiho i iznenada, na svoj posljednji put, vijađ bez povratka! Bio si prekrasan mladić, voljen i poseban. Neka te more koje si toliko volio nježno valja i odnese u vječnost. Počivaj u miru Božjem. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima", objavio je Pavela.

Poginuo u luci u Valenciji

Nesreća se dogodila oko 17.30 sati tijekom radova na proširenju luke. Kako piše Cadena SER, Vidoš je tijekom održavanja jednog plovila pao u more i zapleo se u užad.

Na mjesto nesreće stigli su lučka policija, pripadnici Civilne garde i hitna pomoć. Civilna garda preuzela je istragu i utvrđuje točne okolnosti nesreće i uzrok smrti.

Brojne poruke oproštaja svjedoče koliko je Dominik značio ljudima koji su ga poznavali i koliko će nedostajati svojoj Porporeli i Dubrovniku.