ŠOK I NEVJERICA /

Poznati trener i njegovo troje djece poginuli u teškoj nesreći
Foto: Screenshot - X Mreža

Fernando Martin izgubio je život zajedno s troje svoje djece u teškoj brodskoj nesreći

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
27.12.2025.
17:05
Screenshot - X Mreža
Fernando Martín, 44-godišnji trener ženske B momčadi Valencije, izgubio je život zajedno s troje svoje djece u teškoj brodskoj nesreći koja se dogodila tijekom obiteljskog odmora u Indoneziji. Obitelj je putovala turističkim brodom koji je potonuo u blizini otoka Padar, istočno od Balija. Tako je velika tragedija potresla španjolski nogomet, svi su šokirani zbog toga što se dogodilo. 

U nesreći su poginuli otac te djeca u dobi od 12, 10 i 9 godina, dok su nesreću preživjele majka i najmlađa sedmogodišnja kći. Kako prenosi Mundo Deportivo, sudbina je htjela da upravo njih dvoje ostanu živi.

Snimke koje je objavila Nacionalna agencija za potragu i spašavanje prikazuju spasioce u plavim uniformama kako pomažu ljudima, od kojih su neki bosonogi, pri izlasku iz narančastog gumenog čamca na obalu.

Na drugim snimkama vide se osobe u prslucima za spašavanje kako sjede u čamcu za spašavanje, kao i slično plovilo koje u mraku, podižući mlazove vode, juri preko valova, javlja The Sun. 

Riječ je o obitelji poznatoj u Valenciji po vođenju restorana i hotela El Coso, koja se nalazila na svom prvom većem zajedničkom putovanju.

Prema informacijama lokalnog portala Jakarta Globe, indonezijske vlasti i dalje tragaju za četvero nestalih španjolskih državljana. Brod KM Putri Sakinah, na kojem se u trenutku nesreće nalazilo 11 osoba, doživio je tehnički kvar u petak navečer, nakon čega se, najvjerojatnije zbog jakog mora, prevrnuo u području Nacionalnog parka Komodo. Spasilačke službe uspjele su izvući sedam putnika.

Od Fernanda Martína oprostio se i njegov klub. Valencia CF objavila je da je duboko potresena smrću trenera ženske B momčadi i troje njegove djece te je uputila izraze najdublje sućuti obitelji i prijateljima u ovim iznimno teškim trenucima.

"Duboko smo potreseni viješću o smrti Fernanda Martína, trenera momčadi Valencia CF Femenino B, i troje njegove djece u tragičnoj nesreći s brodom u Indoneziji, kako su potvrdile lokalne vlasti. U ovom iznimno teškom trenutku Klub želi izraziti najdublju sućut te punu podršku njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama u Valenciji CF, Valencia CF Femenino i VCF Akademiji.“

POGLEDAJTE VIDEO: Sportski svijet u šoku zbog prerano ugašenog života: Nogometaš i brat vozili brže od dopuštenog

NesreĆaValencia
komentara
