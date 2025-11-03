Umro je Mladen (44), trener kojem je pozlilo usred utakmice u TV prijenosu

Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca, Mladen Žižović (44), kojemu je iznenada pozlilo tijekom utakmice u Lučanima. Usred susreta izgubio je svijest i srušio se pored terena, nakon čega mu je odmah pružena prva pomoć, te je hitno prevezen u bolnicu, no, nažalost, liječnici ga nisu reanimacijom uspjeli vratiti u život, javljaju srpski mediji.

Žižović se u jednom trenutku samo srušio pored klupe, a hitna pomoć je brzo reagirala. Da čitava situacija bude šokantnija, utakmica se prenosila na TV-u.

Nakon što su Mladena Žižovića odvezli u bolnicu utakmica nastavljena. Ipak, 20 minuta kasnije, javljena je i najgora moguća vijest. Igrači kad su čuli najgoru vijest, da je njihov trener umro, odmah su šokirani, utučeni, pali na teren i počeli plakati, a utakmica je prekinuta. Mladen Žižović nedavno je preuzeo momčad Radničkog, a dokazao se kao trener i prethodne sezone u Borcu iz Banja Luke, s kojim je ostvario odlične rezultate u Europi.

Trener i bivši nogometaš

Mladen Žižović rođen je 27. prosinca 1980. godine u Rogatici, u tadašnjoj SFR Jugoslaviji. Kao nogometaš, igrao je na poziciji ofenzivnog veznog te je tijekom karijere nosio dresove klubova poput Radnika Bijeljina, Rudara Ugljevika, Zrinjskog Mostar, Tirane, Borca Banja Luka i Mladosti Rogatica. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je četiri nastupa 2008. godine.

Ostao upamćen po predanosti i znanju

Trenersku karijeru započeo je 2017. godine u Radniku Bijeljina, a zatim je vodio Zrinjski Mostar (2019. – 2020.), Slobodu Tuzla (2021. – 2022.) i Borac Banja Luka. Od ljeta 2025. godine bio je na čelu Radničkog iz Kragujevca, gdje je stekao veliko poštovanje zbog profesionalnosti i posvećenosti poslu.

Njegov iznenadni odlazak potresao je nogometnu javnost u cijeloj regiji.

